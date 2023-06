Afinan detalles para iniciar construcción del Hospital de Especialidades en Tuxtepec

-Llega hoy personal de SEDENA, IMSS-Bienestar y del Gobierno del Estado.

-Jurisdicción Sanitaria 03 solicita donación de terreno para construir su edificio.

-Irineo Molina entre los presidentes mejor evaluados de Oaxaca

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec, Irineo Molina Espinoza manifestó que este lunes llega personal del Ejército Mexicano, IMSS Bienestar y del Gobierno del Estado para detallar el arranque de lo que será el nuevo Hospital General de Especialidades Tuxtepec, para que se inicie su construcción en el mes de julio, en el predio de cuatro hectáreas que se ubica cerca del “Conejo”, cerca del fraccionamiento San Rosendo y expuso que van a hacer otra donación para la construcción de un Centro de Vacunología, un albergue por parte de los gobiernos federal y estatal.

Aclaró que no está cerca de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, no está cerca del arroyo, no se inunda, es un lugar seguro, con buenos servicios y lo que se mejorará será el sistema de agua potable para que no se cause problemas a las colonias cercanas.

Así también dio a conocer que habrá una reubicación ya que hace algunos años hubo la donación de un predio cerca de por donde se está construyendo la Comandancia de la Policía Estatal para el CAPASITS y se pretende que este centro de atención también se instale en esta zona para ir concentrando todos los espacios médicos cerca del hospital.

Agregó que la Jurisdicción Sanitaria también les solicitó la donación de un terreno para la construcción de su edificio, a quienes les pidió que se lo hicieran por escrito e hicieran el compromiso de que tienen los recursos para construir y si les manifiestan que lo edificarán en un plazo no mayor a dos o tres años se les hará la donación del terreno.

Por otro lado en entrevista se le cuestionó sobre su pensar de volver a ser calificado como uno de los mejores Presidentes Municipales del Estado de Oaxaca a los contestó a los medios de comunicación: “Nosotros no trabajamos para las encuestas pero siempre hay instituciones que miden a los Alcaldes y principalmente a Tuxtepec que es uno de los municipios más grandes e importantes de Oaxaca, el Gobierno del Estado hace sus encuestas, los partidos políticos hacen sus encuestas, pero nosotros trabajamos para la ciudadanía, los resultados positivos o negativos son producto de tu desempeño y hay mucho trabajo por hacer y esperemos que sea una calificación real, porque nosotros realmente trabajamos para la ciudadanía”.

Aseguró que todos los gobiernos tienen un proceso de crecimiento y estabilización, al principio de esta Administración fue un reacomodo, en el que la apuesta fue hacer que a través de las acciones y obra pública lograr la confianza de las autoridades, sus comités y de la ciudadanía, “hoy hay una cobertura total de todo el municipio, ha habido una gran inversión de recursos federales, estatales y municipales para poder construir obras públicas que antes no se veían, programas innovadores en materia de medio ambiente, salud, deporte, un respaldo total a las escuelas públicas de nivel básico y todo eso fue haciendo esta gran red de amistades que hoy ayudan a tener la confianza de la ciudadanía”.

Aseguró que fue un proceso de crecimiento al principio en el que tuvieron algunos tropiezos y la ciudadanía estaba a la espera de los resultados para dar o no la confianza pero que cree que en un año y medio, el resultado es bueno independientemente de las encuestas. “Me gusta andar mucho en las comunidades y colonias dialogando con las autoridades, hoy la aceptación y el respaldo fue sincero, lo que sigue es continuar trabajando y duplicar este respaldo para que la ciudadanía tenga más confianza a través de más trabajo, más acciones y más resultados”.

