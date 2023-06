Vecinos de la colonia Azucenas amagan con bloquear acceso al cerro del Fortín

-Se quejan por la falta de atención de las autoridades, pues señalan que solo una vez al año durante la Guelaguetza es cuando los toman en cuenta.

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Vecinos de la colonia Azucenas que se ubica a las faldas del cerro del fortín, se manifestaron en el palacio municipal pues señalan estar hartos de que el gobierno municipal no tome en cuenta sus demandas, si no únicamente una vez al año durante las festividades de la Guelaguetza.

El presidente del COMVITE Javier Mancilla Ortiz, dijo que han agotado todas las vías de comunicación para entablar el diálogo con las autoridades correspondientes, pero que solo han sido atendidos por personas de tercer nivel y que el edil Francisco Martínez Neri, no les da la cara.

Se quejaron también de un problema de colindancia con la colonia Guelaguetza y culpan a su presidenta Odilia Sánchez Galicia, de actos de arbitrariedad y de querer llevar a la confrontación a los habitantes de estos asentamientos.

Pues en años anteriores han realizado invasión de áreas verdes de la colonia, así como el cobro del estacionamiento durante la Guelaguetza y esto no forma parte de las atribuciones como comité de vida vecinal.

Se dijeron también dispuestos a seguir el reglamento y de velar por la buena convivencia entre vecinos, pues ellos no tienen que ser recaudadores de impuestos y que no tienen ningún interés económico, si no que piden atención a sus necesidades como colonia.

Por tal motivo y por acuerdo de asamblea llevada a cabo el pasado 13 de junio, decidieron realizar diversas acciones durante las festividades de la Guelaguetza:

1.- Bloquearán el túnel de acceso al auditorio Guelaguetza durante las festividades.

2.- No permitirán la instalación de ningún puesto, desde las escalinatas del fortín al circuito 1 y desde la calle primavera hasta el túnel, por lo que pretenden que quede libre de todo comercio, debido a toda la contaminación que han dejado en años anteriores.

3.- No permitirán la quema de pirotecnia, por falta de protocolos de seguridad.

4.- Llevarán a cabo acciones pertinentes para que durante las festividades, se den a conocer las demandas y los planteamientos de la colonia.

