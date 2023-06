Mantenimiento a camiones recolectores el “talón de Aquiles” del Gobierno de Tuxtepec

-Falta de personal, la principal demanda del Sindicato “12 de Julio”.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Gregorio Castañeda, Secretario General del Sindicato 12 de Julio comentó que a pesar de que ya existen unidades nuevas en el área de recolección de basura es necesario que se les dé el mantenimiento que requieren, “la batalla es que no hay que dejar de darles el servicio preventivo, para evitar reparaciones a futuro en las unidades”.

Comentó que cuándo un vehículo recolector se avería, el problema es que las refacciones no hay en existencia en la ciudad y hay que pedirlas fuera porque son unidades pesadas y ese es el tema, que luego se les complica en el área de recolección de basura.

Mencionó que hay unidades que no pueden salir y compañeros que esperan a que lleguen los camiones que están laborando en la recolección para poder ellos hacer las rutas que no pudieron levantar por la falta de unidad, lo que ha provocado que haya un atraso en el horario pero se le ha dado el servicio a la ciudadanía en el tema de recolección.

En cuanto al tema de las pensiones afirmó que a seguido caminando, que las prestaciones y servicios han fluido sin necesidad de presionar ya que hay un pequeño paréntesis en donde algunos de sus compañeros que no tienen familiares ya rebasan la edad y no tienen a quién proponer y no han tenido ningún obstáculo para que se les sigan dando las prestaciones.

Gregorio Castañeda aseveró que no tiene la intención de participar en el proceso político electoral para buscar un cargo de elección popular en el 2024, tal como lo hiciera en el 2021 cuando buscó la presidencia municipal de Ojitlán, porque el compromiso que hizo fue trabajar al 100 por ciento en el y por el sindicato, pero aclaró que sí tiene algunos grupos en ese municipio que están operando para “apoyar a los amigos”.

Manifestó que en el Sindicato “12 de Julio” siguen con las actividades buscando el cumplimiento en las condiciones que marcan las condiciones generales de trabajo, afirmó que hoy en día el diálogo con las autoridades municipales ha sido un factor importante para ir dando solución a los temas pendientes y considera que mientras continúen así saldrán adelante en el tema de las prestaciones.

Llamó a la base trabajadora a seguir unidos, porque saben que en varias áreas falta personal y esa es la demanda más fuerte que tienen ahorita y es un tema que está sobre la mesa de diálogo con la Administración Municipal.

“Somos los que vivimos día a día en cada departamento las necesidades y a veces la interpretación de la otra parte puede decir que no, pero los hechos son los que hablan y prueba de ello es que en algunos departamentos como maquinaria pesada hace falta personal ya que requieren de un operador y un ayudante para poder hacer sus actividades y no exponer a algún ciudadano con el traslado de alguna de esas unidades”, asentó Castañeda Solís.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario