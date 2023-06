Publica INE convocatoria para integrar Consejo Local Electoral

-Solo está disponible una vacante y es para mujer

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), emitió la convocatoria para conformar los Consejos Locales, en el caso de Oaxaca solo se elegirá a una mujer, así lo dio a conocer el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital del INE en Tuxtepec Evander López Alfaro.

Las mujeres que estén interesadas en ser consejera electoral local, deberán acudir de manera presencial a la sede de la Junta Local Ejecutiva que se ubica en la calle Neptuno número 7 colonia Estrella en la ciudad de Oaxaca de Juárez, señaló que la convocatoria se encuentra en la página del INE, por lo que ahí pueden consultar los requisitos y documentos que deben cumplir y presentar.

Los requisitos que deben reunir son ser mexicana y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrita en el Registro Federal del Electores y contar con su credencial para votar vigente, tener residencia de 2 años en la entidad, contar con conocimientos para el desempeño de sus funciones, no haber sido registrado como candidata a algún cargo de elección popular en los últimos 3 años anteriores a la designación.

No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en los últimos 3 años, no contar con impedimento legal o incompatibilidad para cumplir con los requisitos señalados en la Ley, gozar de buena reputación y no haber sido condenada por delito alguno, a menos que hubiese sido de carácter intencional o imprudencial.

Los documentos que deberán presentar son la solicitud de inscripción, misma que está disponible en la página de internet del INE, declaración bajo protesta de decir verdad con formato 3 de 3, que también está disponible en la página del instituto, en su caso la declaratoria de adscripción a grupo en situación de discriminación, también publicada en la página del INE.

Además deberán llenar el currículum que está en la página de internet del INE, acta de nacimiento, credencial para votar vigente, comprobante de domicilio oficial, en caso de tenerlos, deberán incluir certificados, comprobantes con valor curricular u otros documentos que acrediten que cuentan con los conocimientos para el desempeño de sus funciones.

En caso de haber participado como consejera electoral del IFE, del INE o del IEEPCO, deberán presentar una constancia, en los que detallen los procesos electorales y consejos correspondientes, carta de exposición de motivos que contenga un escrito de 3 cuartillas como máximo, en donde exprese las razones por las cuales quiere formar parte del Consejo Local, así como exponer a su juicio, cuál es el sentido de la participación de un consejero electoral y cuáles serán las funciones que debe desempeñar y los logros que desea alcanzar.

Manifestación, en su caso, de los escritos de apoyo que presenta por parte de organizaciones diversas, revisar el contenido del curso de inducción para Consejeras y Consejeros Electorales de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Nacional Electoral, y a su término, contestar el cuestionario sobre su contenido, dispuesto en la página del INE y el comprobante del curso de inducción que se genera al término del cuestionario.

