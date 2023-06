Ola de calor provoca desplome del precio del PET y el cierre temporal de empresas

-Esto se debe a que aumentó el consumo de bebidas y con esto que haya mucho plástico

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Presidenta de la Unión de Recicladores de la cuenca del Papaloapan, Leticia Rojas señaló que esta ola de calor ha provocado mayor consumo de bebidas y a su vez que haya más pet, provocando que se desplome su precio y que algunas empresas procesadoras cierren de manera temporal.

Explicó que con este clima se genera más PET y esto trae como Consecuencia que el precio baje de manera considerable, afectando no solo a los recicladores del municipio sino de todo el país, y empresas procesadoras cerrarán de manera temporal para trabajar lo que tienen en almacén y después reabrir, pero con un precio más bajo.

Una de las empresas que cerrará está ubicada en el estado de Veracruz, y es a la que entregan los recicladores de la región, por lo que se verán afectados con el cierre, que aunque no será de manera definitiva, no saben por cuánto tiempo no podrán comercializar este producto.

Actualmente el kilo de PET se paga en cinco pesos, pero en los días buenos se cotizó en los 17 pesos. Esta situación afectará aproximadamente a 600 familias del municipio que se dedican a la recolección de esta organización así como a los que realizan esta actividad en el basurero y en el centro de la ciudad.

