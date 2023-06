Locatarios del mercado Miguel Hidalgo se oponen a instalación de tienda Neto

-Piden al edil Francisco Martínez Neri que se respete el reglamento de mercados vigente

José Luis Jerónimo/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de locatarios del mercado Miguel Hidalgo de la ciudad capital, se manifestaron este viernes, para dar a conocer su rechazo a la instalación de la tienda de conveniencia Neto, la cual dijeron, no puede establecerse cerca de un mercado.

En su manifestación, dijeron que esto violenta el artículo 11 del reglamento vigente, establece que ninguna tiende de conveniencia debe instalarse a 500 metros de distancia de algún mercado, por lo que al permitir que la tienda Neto se instale cerca del mercado Miguel Hidalgo, no se está respetando lo que dice dicho reglamento.

Además expusieron que actualmente en el mercado Miguel Hidalgo hay 84 locales que están dando servicio, en los que se dan alrededor de 100 empleos directos, mientras que las tiendas de conveniencia solo dan 6 empleos aproximadamente, lo cual no se les hace justo, manifestaron que no están en contra de la inversión, siempre y cuando no afecte a los locatarios.

Otra de las molestias es que las cadenas de tiendas se llevan el dinero de los oaxaqueños a otras ciudades y no las invierten en el lugar donde se instalan, de ahí la reiteración del llamado al Presidente Municipal Francisco Martínez Neri para que se respete el reglamento de mercados.

Asimismo indicaron que tienen conocimiento que la empresa Neto no cuenta con los permisos necesarios para construcción, además mencionaron que las anteriores administraciones del mercado fueron apáticas, ya que cerca de dicho mercado se encuentra una tienda de la cadena Piticó.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario