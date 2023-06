Suspensión de nuevos permisos para bares y cantinas en la capital tiene trasfondo político: CANACOPE

-El organismo dijo que esta medida atenta contra el sector comercial, ya que son generadores de empleos

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La determinación del cabildo de no otorgar más permisos para establecimientos con venta de bebidas alcohólicas abiertas, tiene un fondo político, así lo manifestaron en conferencia de prensa integrantes de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

El Presidente del organismo Andrés Emilio Sánchez explicó que esta medida afectan los derechos que tienen como comerciantes, ya que el sector comercial y empresarial son importantes en la economía local, ya que son generadoras de empleo, por ello manifestaron que seguirán expresando su inconformidad ante esta medida que pretende impulsar el ayuntamiento capitalino.

Otro punto de acuerdo que se aprobó, fue que la Secretaría de Desarrollo Económico intensifique los operativos de verificación y supervisión, para detectar aquellos comercios con venta de bebidas alcohólicas que no están regularizadas, detallaron que esto es una contradicción, ya que un comercio que no tiene sus documentos en regla, no puede regularizarse, ya que no se están expidiendo nuevas licencias.

Es por ello que van a continuar con su postura, sobre todo porque hay un sector de la población que no está de acuerdo con estas medidas que busca implementar el gobierno municipal de Oaxaca que Juárez, ya que al parecer no fue planeada de manera adecuada.

Otra molestia que tiene la CANACOPE, es que no se consulta a los comerciantes y empresarios cuando se va a proponer y discutir la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, además lamentó que a veces busquen a este sector solo para algunos temas, en los que sienten que son utilizados por parte de las autoridades.

