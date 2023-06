En mi administración no se recibieron recursos del un “Cártel de saneamiento financiero”: Irineo Molina

-El recurso que señala el Gobernador Salomón Jara llegó a Tuxtepec correspondió a los años 2017, 2018 y 2019 y corresponden al anterior Gobierno Municipal

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Luego de que el gobernador Salomón Jara Cruz denunció la existencia de un “Cártel de saneamiento financiero” que entre 2017 y 2022 benefició a seis municipios de la entidad al asignarles más de 837 millones de pesos mismos que no fueron comprobados, entre ellos Tuxtepec, el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza aclaró que el recurso que se menciona llegó a este municipio, no corresponde a su Gobierno sino a la pasada Administración.

Detalló que el anuncio del mandatario estatal refirió a que, en el sexenio pasado, el Gobierno Estatal de los apoyos financieros que da a los municipios Tuxtepec fue beneficiado y que es cierto, aunque fue confuso su pronunciamiento ya que no especificó cuáles fueron las Administraciones Municipales fueron las que recibieron este recurso, porque al mencionar 2022 ya corresponde al primer año de su Gobierno.

Aclaró que en efecto Tuxtepec recibió 23 millones de pesos de apoyo de subsidio financiero por parte de la Secretaría de Finanzas y estos recursos fueron entregados en el 2017 12 millones y medio, 2018 nueve millones 650 mil y en el 2019 un millón 50 mil pesos.

Dijo que el Gobernador Salomón Jara Cruz ya se lo había comentado en una plática que sostuvo con él hace unos días de que iba a llegar un apoyo municipal a Tuxtepec por los ajustes que tienen algunas participaciones y aportaciones y que Tuxtepec iba a recibir un recurso y que esto iba a ser en proporción y con justicia para todos los municipios.

También lo previno de que tuviera cuidado ya que llegarían a verlo algunos asesores a ofrecerle esa gestión para que no cayera en esa práctica de corrupción, “porque esos asesores vienen y te venden por un porcentaje bajarte los recursos, en efecto, nosotros estamos esperando que en esta administración del Gobernador Salomón Jara este recurso llegue solo, con justicia, en proporción, somos un municipio de 160 mil habitantes y tendríamos que recibir un poco más, pero el anuncio que él hace es en relación al año 2017, 2018 y 2019 en donde Tuxtepec recibió un poco más de 23 millones de pesos en este apoyo financiero para saneamiento financiero del municipio”.

Molina Espinoza aseveró que a este Ayuntamiento el Gobierno del Estado no le ha entregado ninguna aportación, que el año pasado no les notificaron y vio con sorpresa que sí estuvieron entregando todavía en el 2022 a municipios como Cosolapa, pero a Tuxtepec ningún peso y lo que llegó, llegó de manera natural lo que les correspondía, no una cantidad tan grande que pueda ser señalada.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario