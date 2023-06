Panteras A.C. realiza estudios para identificar especies de mariposas que habitan en la Cuenca del Papaloapan

-Hasta el momento han identificado 139 especies entre ellas las Morpho Azul y de Cristal nativas de esta región.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- El Grupo “Pantera A.C.” está trabajando en un proyecto de estudio y riqueza de la diversidad de las mariposas en la región de la Cuenca del Papaloapan, con la finalidad de conocer qué especies son las que se tienen en esta región, generar mayor conocimiento sobre ellas hasta llegar a lo más ambicioso de este programa que es la creación de jardines polinizadores y su reproducción, informó el biólogo Said Orozco.

Explicó que este proyecto que ya está en proceso consiste en la colecta de mariposas en tres municipios y en particular en Tuxtepec, Chiltepec y Jacatepec, porque se dice “que no se puede conservar aquello que no se conoce y principalmente especies que nos identifican ya que estamos en la Cuenca de las Mariposas y hasta el día de hoy no conocemos cuáles ni con cuántas especies se cuentan en esta zona de Oaxaca”.

Detalló que esta primera etapa de este proyecto llamado “Papalotl” tiene la finalidad de generar más conocimiento de estas especies como su proliferación, cuántas especies se tienen, que es lo que está causando que baje su población, porqué es importante su conservación y con ello iniciar una fase más sobre educación ambiental al respecto de las mariposas.

Dio a conocer que ya tienen los primeros resultados gracias a la participación del Instituto Superior de Zacapoaxtla, Puebla con quien en estos meses del año han logrado ya un listado de 139 especies pero continuarán con este trabajo durante todo el año ya que el estudio comprende el comportamiento de las mariposas en todas las estaciones del año en las que seguramente detectarán muchas más especies de importancia ecológica y nativas como las Morpho Azules, las de Cristal, así como otras más que permitirán saber cuál es el estado de salud de las áreas naturales.

El biólogo Said Orozco indicó que también tienen contemplada la creación de jardines polinizadores para recuperarlas e incentivar su proliferación de las especies para poblar más las áreas rurales y urbanas, además de un proyecto muy ambicioso para su reproducción.

“Oaxaca es el estado con mayor riqueza de especies de mariposas en el país, pero la Cuenca no participa en ese listado y es por eso este proyecto, además para que Tuxtepec aparezca en este tipo de investigaciones y aspectos científicos relacionados con las especies de sus mariposas”.

