Acusan a Director de Mercado de Abastos de despojar a locataria con 46 años de antigüedad

-La locataria dice tener todos sus documentos en regla y señala que su espacio se lo quieren dar a los “chapulineros”

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- La señora Rosa Mendoza López, acusó al Director del Mercado de Abastos Ernesto Sebastián, de querer despojarla de sus 3 locales que tienen en el área de comedores, a pesar de tener su concesión con más de 40 años de estar utilizando esos espacios.

En entrevista, dijo que el Director del Mercado de Abastos le dijo que le iba a quitar esos espacios para dárselo a los “chapulineros”, además dijo que se llevaron sus cosas bajo el argumento de que no ha construido su caseta, explicó que esto no lo ha podido hacer debido a la que no cuenta con el recurso suficiente.

Doña Rosa es una persona con discapacidad, que diariamente va a su puesto en el mercado de abastos para vender sus productos y así generar un ingreso para sostener a su familia, pidió la intervención del Presidente Municipal Francisco Martínez Neri, a quien le dijo que no pide nada más que el respeto a sus derechos.

