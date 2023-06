Libertad de Expresión y la repercusión de la tecnología en los medios de comunicación

-En Tuxtepec solo sobrevive un periódico pero hay alrededor de 80 medios digitales

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Aunque la libertad de expresión es un derecho de todo mexicano, pocos tienen la fortuna de dedicarse a esta noble labor, de informar mediante los diversos medios de comunicación, que con los años y la tecnología, algunos han desaparecido, pero han surgido otros más, con mayor facilidad.

Hace unos años, quienes se dedicaban a la noble labor de informar y de expresarse en un medio escrito, tenían que esperar un día para que la ciudadanía los leyera, y se enterara de lo que un día antes había ocurrido, hoy con el uso de la tecnología, podemos llevarle al espectador la noticia al momento.

A pesar de que la tecnología ha ayudado para llevar la inmediatez de la noticia, ha provocado que poco a poco los medios escritos vayan desapareciendo, o en su caso que tengan que impulsar estrategias que los ayuden a seguir circulando.

En Tuxtepec de hace algunos años, en el en los puestos de revista se podían observar periódicos como Horizonte, Visión, El Tuxtepecano e Imagen, mismos que dejaron de circular con el paso de los años, hasta hace poco se escuchaba el impreso El Piñero, que aunque no salía diario, seguía circulando, actualmente el único medio impreso que circula es el Noticias Voz e Imagen de la Cuenca, pero hay alrededor de 80 medios digitales.

La Editora del Periódico Noticias Claudia Ramos, señaló que uno de los motivos por el cual los impresos desaparecieron, fue que la tecnología rebasó en la inmediatez a la noticia, además de que quizás algunos medios no se prepararon para combinar lo impreso y lo digital.

Explicó que cada medio debe tener sus objetivos marcados, en el caso del escrito que es al que se dedica, es que en éste el reportero debe profundizar en la noticia y darle al lector las herramientas para tener una visión distinta al hecho, lo que quizás no ocurre en un medio digital al momento de transmitir.

Además, un medio de comunicación impreso es costoso, lo que es diferente a un medio digital, que en su mayoría son los que hay en el municipio y que solo requieren de un teléfono y de una página web o en ocasiones de una fanpage.

Cuando empezaban a escucharse algunos medios digitales, nadie pensó que el medio impreso sería superado por la tecnología, señaló que aunque en su totalidad no han desplazado a los medios impresos, en algunos y los más grandes a nivel nacional, han tenido que recurrir a los recortes de personal para poder seguir circulando.

Hoy solo existe un periódico impreso, que por alrededor de 40 años se ha mantenido en Tuxtepec por los lectores fieles que diariamente lo compran, y que se enfrenta a los poderosos medios digitales, los que son más fáciles de ver y leer con el uso de la tecnología, pero como dice la Editora Claudia Ramos, cada uno tiene un propósito distinto.

Durante este día, Domingo Hernández, Periodista Tuxtepecano, señaló que se tiene que vender un trabajo bien hecho y así sea bien pagado, y olvidarse de “los moches y dádivas” ; además de hacer todo con profesionalismo, de seguir con esta labor de informar a la ciudadanía y de ejercer nuestro derecho de expresión.

La libertad de expresión no es solo escribir, es una noble labor para contar historias que unos no pueden contar, para darles voz a otros que no tienen, y sí es un derecho que todos deben ejercer.

