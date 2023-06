Habitantes de San Juan Juquila Mixe exigen seguridad ante presencia de grupo armado

-Denuncian omisión del gobierno para atender casos de desplazados y piden intervención de la Guardia Nacional.

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este miércoles las autoridades comunales de San Juan Juquila Mixe, se manifestaron en palacio de gobierno para exigir la intervención de las autoridades estatales y de seguridad, ante la presencia de un grupo armado en la zona.

El representante de bienes comunales Lucio Vásquez, señaló que el gobierno estatal ha hecho caso omiso a sus múltiples peticiones, pues detalló que desde el 2019, se han registrado diversos conflictos y que desde entonces han ido aumentando.

Así mismo piden el retorno seguro de los desplazados de Guadalupe Victoria a su comunidad.

Por otro lado, denunció que la comunidad de San Pedro Ocotepec ha hecho mucho daño a la población, debido a que los dividió y los mantiene secuestrados y por eso urge que las autoridades intervengan para poner orden.

Aseguró que se han dado casos de campesinos que han sido asesinados estando en sus propias tierras.

“Han matado a los campesinos indefensos, sólo iban por leña y no se vale, también han matado abuelitos que no le hacen daño a nadie y hasta ahora no hay respuesta de las autoridades”.

Debido a la presencia de este grupo armado que intimida a la población, es que piden la presencia de la Guardia Nacional y que el gobierno de Salomón Jara garantice la seguridad en Guadalupe Victoria.

“Queremos que el gobierno ponga orden en San Pedro Ocotepec, que haya imparcialidad, no queremos pensar más allá”, finalizó.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario