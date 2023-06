Clausuran fraccionamiento en Xoxocotlán por desacato a la autoridad ambiental

-En 2022 se le impuso una sanción a la empresa, la cual ignoró al seguir construyendo viviendas

-Violaron sellos que fueron colocados por la Secretaría de Medio Ambiente, lo cual representa un delito grave

Comunicado

Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.- Inspectores ambientales de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca (Propaeo) realizaron una visita de verificación al fraccionamiento ubicado en el Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, con el objeto de constatar el cumplimiento a la medida consistente en la clausura de las obras de construcción, sanción que fue impuesta desde el año pasado, pues dicho desarrollo inmobiliario no contaba con autorización en materia de Impacto Ambiental.

En esta nueva visita, al observar que se ignoró dicha sanción y al verificar que se violaron los sellos oficiales, procedieron a una nueva clausura de dicho fraccionamiento.

En entrevista, el Procurador José Ernesto Ruiz López informó que estas acciones son consecuencias del desacato de la normatividad ambiental vigente: “esto no es tema menor, se trata de evitar un daño y riesgo inminente de desequilibrio ecológico, por eso se clausura, no se puede permitir que se violen las leyes. Las empresas de la construcción deben tener muy claro que están obligadas a contar con una autorización de impacto ambiental, pero prefieren transitar por la ilegalidad a regularizarse y eso ya no se va a permitir.”

De igual forma hizo un llamado a las empresas constructoras para que hagan las cosas apegadas a la normatividad vigente, exhortó para que se acerquen a la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad con el fin de regularizarse, puesto que las personas confían en que la casa o departamento en el que invierten, cumple con todos los requisitos que marca la ley, sin embargo, no es así en todos los casos.

Finalmente comentó que seguirán trabajando de acuerdo a lo instruido por el Gobernador Salomón Jara Cruz y en congruencia al Plan Estatal de Desarrollo (PED) que fue presentado el pasado 23 de mayo con la finalidad de garantizar a la sociedad oaxaqueña el acceso a un medio ambiente sano.

