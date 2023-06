Más de 300 mototaxis prestan servicio sin permiso en el municipio de Tuxtepec

-Transportistas “a la caza” de otra unidad en la zona del Reclusorio.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Mientras que la Secretaría de Movilidad del Estado de Oaxaca aún no hace efectivo el compromiso de enviar un oficio a los Alcaldes de todo el Estado, para que giren la instrucción a las Autoridades Auxiliares de que no pueden expedir permisos para el funcionamiento de Mototaxis y que la única autorizada es la SEMOVI, en el municipio de Tuxtepec más de 300 unidades de este tipo prestan el servicio en diversas colonias y comunidades sin tener el permiso correspondiente, afirmó el Dirigente Transportista Nahúm Osorio, quien mencionó que ya están a la “caza” de otro mototaxi en la zona del Reclusorio de esta ciudad.

“No nos vamos a meter donde no nos perjudica, sin embargo, no será así en las colonias cercanas al centro de la ciudad”, afirmó el líder taxista y señaló que ya están cazando una unidad de mototaxi que está circulando en la zona del Reclusorio; “ya la estamos cazando para retenerla, si no entendió el mensaje, esa si va a ser remitida a la Fiscalía”.

Apuntó que son alrededor de 300 mototaxis los que están prestando el servicio en algunas comunidades de Tuxtepec como en Bethania y Pinacho, pero además en lugares como Arroyo Choapam y Ayotzintepec, y aunque sí hay mototaxis regularizados, algunos circulan sin un permiso, por lo que hay el acuerdo para que se realicen más operativos y dejen de circular.

Los transportistas y en especial concesionarios del servicio de transporte público en la modalidad de taxis, han demostrado su molestia debido a que no se les hace justo que ellos traten de tener toda la documentación en regla, paguen los permisos correspondientes y llegue alguien a querer echar a andar una unidad sin pagar nada. “Cómo va a ser posible que de repente aparece de la nada un mototaxi y llegue a dañar mi patrimonio”, asentó Nahúm Osorio.

Aseguró que el gremio de taxistas busca contar con todas sus unidades regularizadas, pero esto no se ha podido dar porque la SEMOVI, no ha podido regularizar todas las unidades en el Estado, además de que la Ley marca que año con año se debe de revisar la tarifa cosa que no se hace y esto provoca que no cuenten con el recurso suficiente para actualizarse.

“Nosotros queremos que apliquen la Ley pero siempre y cuando nos den la atención de regularizarnos, ya posteriormente haz lo que tengas que hacer, pero no vengan y me amenacen”, reiteró Nahum Osorio en relación a lo vertido por el Subsecretario de Regulación y Control del Transporte de la SEMOVI Pedro Silva Salazar de que los operativos serían parejos tanto para mototaxis como para taxis para que se encuentren en regla, durante la reunión que presidió el funcionario estatal en Tuxtepec para tratar el tema de los mototaxis.

Remarcó que los taxistas seguirán vigilando que no haya más mototaxis en la región, sobre todo en colonias y comunidades que les afecte en sus intereses.

