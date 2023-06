Tras intensificar movilizaciones, maestros de telebachillerato logran mesa de negociación

-Luego de 12 días de paro de labores, decidieron realizar bloqueos en la ciudad para presionar a las autoridades.

José Luis Jerónimo/Mario Romero

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Tras 12 días de paro de labores, maestros sindicalizados de los Telebachilleratos Comunitarios del Estado de Oaxaca (SUTTEBCEO), realizaron este viernes una serie de bloqueos en la ciudad, pues señalaron que no han recibido atención a su pliego de demandas, por lo que decidieron tomar acciones más severas para ser escuchados.

Desde temprana hora, un grupo de profesores se plantaron en los accesos de ciudad administrativa y bloquearon la entrada a las instalaciones, por lo que al no haber condiciones los empleados no llegaron a laborar y la ciudadanía no pudo acudir a realizar diversos trámites.

Casi al mismo tiempo, otro grupo de trabajadores se instalaron en plantón en los corredores de palacio de gobierno de Oaxaca, a manera de hacer presión a las autoridades estatales y aceptaran una mesa de diálogo para darles solución a sus demandas.

Así mismo, los docentes se movilizaron hacía varios de los cruceros importantes en la ciudad, como el de fonapas, el crucero de la calle Nezahualcóyotl y el crucero del ADO. Posteriormente se replegaron y solo se encontraban bloqueando en el crucero de fonapas.

Momentos de tensión se vivieron cuando al lugar, llegaron elementos de la policía estatal con equipo antimotines para un posible desalojo.

Tras un breve diálogo con los manifestantes, estos se montaron en las casi 10 patrullas en que arribaron y se retiraron sin accionar.

Alrededor del mediodía, fue que liberaron el crucero y las 8 unidades del transporte urbano con las que detuvieron la circulación en la vialidad, se trasladaron hacía la Avenida Juárez en dónde hasta el momento, permanecían mientras continúa la mesa de diálogo con el Secretario de Gobierno Jesús Romero y la comisión de sindicalizados.

Como siempre, los más afectados fueron los automovilistas, motociclistas y la ciudadanía en general que molestos le reclamaron a los protestantes por estas acciones, ya que muchos no pudieron llegar a sus destinos o se vieron retrasados por esta serie de bloqueos.

Cabe señalar que una de sus principales demandas de los trabajadores de telebachilleratos es el aumento de salario, ya que señalan que los 4 mil 700 pesos quincenales que les pagan no les alcanza, pues muchos de ellos se tienen que trasladar hacía comunidades lejanas y de difícil acceso.

