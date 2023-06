Transportistas de Tuxtepec quieren que se aplique la Ley a otros, pero no a ellos

31 May, 2023

-No hay permisos, jurídicamente la figura de mototaxis no existe: SEMOVI

-“No vamos a permitir que nos estén chantajeando”, señaló Pedro Silva, Subsecretario de Regulación y Control del Transporte de SEMOVI

-Mañana se reunirá el Presidente Irineo Molina con propietarios de mototaxis que operan en comunidades de manera ilegal y representantes de concesionarios de taxis, urbanos y servicio mixto de pasaje

-Piden a los propietarios de taxis y urbanos parar el abuso de grúas particulares e instalación de un corralón municipal

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Durante la reunión que sostuvieron con el Subsecretario de Regulación y Control del Transporte, Pedro Silva Salazar de la Secretaría de Movilidad para buscar solución al problema que señalan les está causando el surgimiento del servicio de mototaxis en cinco comunidades de este municipio, concesionarios del servicio de taxis y transporte urbano están de acuerdo en que se aplique la Ley en contra de quienes señalan están trabajando de manera ilegal, pero en contra de que se les aplique a ellos.

Este miércoles el Subsecretario de Regulación y Control del Transporte de la SEMOVI Pedro Silva Salazar, sostuvo una reunión con concesionarios del transporte de la región de Tuxtepec, quienes ayer se manifestaron en contra de que se liberen unidades de mototaxis detenidas por la Policía Vial y para exigir no se otorguen permisos para el funcionamiento de esta modalidad del transporte de pasajeros, la respuesta del funcionario estatal fue tajante al señalarles que no se están otorgando permisos ni concesiones para ningún tipo de transporte y que jurídicamente no existe la figura de mototaxis y en referencia a la liberación de los vehículos detenidos actuarán conforme a la Ley y tendrán que pagar una multa y dejar de prestar el servicio.

Así también, dijo que se mandará una circular a todos los presidentes municipales para que a su vez ellos lo hagan llegar a Autoridades Auxiliares, en la que se va a precisar que la única instancia que puede otorgar permisos y concesiones es la Secretaría de Movilidad y en este caso no lo están haciendo porque hay una veda por dos años.

Dijo que se propuso que a través del diálogo vayan buscando con los Agentes Municipales porque también hay la queja de un servicio ineficiente por parte de los transportistas y también se tiene que atender la demanda de la ciudadanía; para ello el día de mañana se reunirá el Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza con los Agentes Municipales y transportistas de la zona que se dice afectada por los mototaxis que andan circulando en las localidades de Bethania, Santa María Obispo, El Cedral, La Mina y Paso Canoa.

Cabe señalar que durante la reunión, , Pedro Silva Salazar hizo el comentario de que la Secretaría de Movilidad aplicaría Ley para todos, lo que incomodó a los transportistas que comenzaron a señalar que los estaba amenazando pues les dijo que “como Gobierno se tienen que aplicar la Ley porque no es correcto aplicarlas a ellos (mototaxis) y aquí no, (taxistas y urbaneros), no les gustó mucho pero se tiene que hacer parejo, vamos a revisar las condiciones de los taxis y urbanos, si cumplen con los requisitos para prestar el servicio entre otros”.

Pero también también señaló que “tiene que haber tolerancia de lado y lado, dialogar y platicar, ser tolerantes porque como Gobierno po podemos exigirles un modelo de automóvil, ahorita pueden hacer una prórroga con un vehículo 2013, 1014 y 2015, los anteriores ya no entran y cómo van a trabajar, por eso se busca un acuerdo para que también sean incluidos los modelos 2011 y 2012 en base a que la pandemia pegó muchísimo y es complicado y difícil cambiar el modelo, si hay respuesta del gobierno, pero también tiene que haber respuesta por parte de ellos”.

Pedro Silva Salazar también aseveró que propondrán la instalación de un espacio para que los transportistas puedan realizar en esta ciudad los trámites de renovación de permisos y concesiones y no tengan que viajar hasta la ciudad de Oaxaca, una propuesta que presentará la Secretaria de la SEMOVI al Gobernador Salomón Jara Cruz. Estos espacios se establecerán en las regiones en donde hay un sector de transporte muy fuerte como son La Cuenca, Istmo, Costa y Mixteca.

Por último, el Subsecretario de Regulación y Control del Transporte, Pedro Silva Salazar de la Secretaría de Movilidad aseguró que no se van a dejar chantajear y que todo se hará conforme a la Ley.

Cabe señalar que los transportistas también pidieron al Subsecretario de Regulación de la SEMOVI su intervención para parar el abuso que cometen propietarios de grúas y corralones particulares que existen en Tuxtepec y, la creación de un corralón municipal.

