Me pidió 500 mil pesos mensuales Dirigente de CODECI: Jesús Romero

-El dinero era para mantener la gobernabilidad en Tuxtepec, fue el pretexto del dirigente.

-“no es cobro de piso” le responde a Gaudencio Torres Pereda.

Tuxtepec, Oaxaca.- En el marco de la Conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad de este miércoles, el Secretario de Gobierno de Oaxaca Jesús Romero, exhibió al dirigente Nacional del Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) Gaudencio Torres Pereda de pedirle medio millón de pesos mensuales.

Explicó que le suspendió la reunión que tenían pactada con el representante de esta organización debido a que el Dirigente le solicitó dinero “le tengo que explicar al pueblo de Tuxtepec, ya que este bloqueo obedece a mi negativa de otorgarle 500 mil pesos mensuales que el señor me pidió a cambio de mantener la gobernabilidad en el municipio”.

Agregó “la verdad fue denigrante para su servidor que como Secretario de Gobierno lo haya atendido en una oficina pública y me haya expresado que ese dinero le daba el anterior gobierno y que así nos podíamos arreglar”.

Aseguró que se negó a darle este dinero, ya que el presupuesto es público y que no es correcto dar el dinero a alguien que se dice líder social, además dijo que son respetuosos de los dirigentes sociales y que la mayoría piden exigencias de bienestar para las comunidades “con ninguna organización hemos tenido una dificultad, pero particularmente con ésta me quedé sorprendido, y hoy esta es su reacción al no aceptar establecerle un techo financiero como eran los gobiernos para construcción de vivienda dice él, y dos por negarme a otorgarle una mensualidad, pues si no es cobro de piso la gobernabilidad”, argumentó.

“el pueblo de Tuxtepec, debe de saber que no vamos a ceder, si se quiere quedar ahí un año, que se quedé, porque luego vino y amenazó que va a marchar en la Guelaguetza que va a ir a boicotearla, pues bueno aquí lo esperamos, y públicamente vamos a decir al pueblo de Oaxaca, que nos está pidiendo”, expresó en la conferencia.

Así mismo, frente a los medios de comunicación puntualizó que, si vuelve a querer dialogar con él, le pondrán una mesa afuera del palacio de gobierno “que ustedes nos acompañen y yo se lo digo en la cara, cuanto me pidió, para que sepa el origen de algunos de los cuantos bloqueos”.

Esta organización originaria de Tuxtepec, realizó este martes y miércoles bloqueos a la altura del Conejo y de la Vicefiscalía de la Cuenca, con el argumento de presionar al gobierno del estado para que dé respuesta a sus demandas, a decir de los representantes, la principal petición es detener a todos los responsables de la muerte de quien fuera dirigente nacional Catarino Torres.

