Una vez más toman Jurisdicción Sanitaria 03; ahora fue la Delegación de Foráneos

30 May, 2023

-Exigen asignación de personal de limpieza en instalaciones.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes, personal de la Delegación de Foráneos, tomó las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 03 de manera indefinida en demanda de que se asigne personal de limpieza en todas las instalaciones de esta institución de salud, ya que desde agosto del 2021 no cuentan con trabajadores que realicen esta labor.

La Representante de esta Delegación Silvia Martínez Cumplido puntualizó que la demanda principal es la exigencia de tener personal de limpieza en los 38 centros que pertenecen a la Delegación de Foráneos, ya que es el personal de cada uno de estos centros, como promotores de salud, enfermeras y médicos quienes tienen que hacer el aseo, distrayéndose de su principal labor que es la de brindar la atención médica.

Comentó que aunque en algunos centros ya se tiene personal de limpieza en otros no, por lo que hasta que no se cuente con el personal adecuado en todas las unidades no van a levantar el paro.

Aseguró que decidieron protestar, debido a que en reiteradas ocasiones han solicitado la asignación de empleados en el puesto de afanadoras y afanadores, sin embargo no han tenido respuesta, por lo que no les dejaron otra opción más que apoderarse de las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria 03 para ver si así las autoridades del sector salud hacen caso a su demanda.

