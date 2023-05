Sección 22 anuncia auditoria a ex dirigencia por posible corrupción

30 May, 2023

-También solicitarán las pruebas al gobierno del estado sobre los montos que dicen entregó la administración de Murat a la dirigencia anterior.

José Luis Jerónimo/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes en conferencia de prensa, el comité ejecutivo de la Sección 22 de la CNTE informó que se deslindan de su ex líder Eloy López así como del ex secretario de organización Genaro Martínez y el ex secretario de finanzas.

Esto luego de las declaraciones del Gobernador Salomón Jara y del titular del IEEPO Emilio Montero, en dónde señalaron que la anterior dirigencia de la sección 22 recibía 20 millones de pesos por parte del Gobierno de Alejandro Murat para los gastos de organización de la Guelaguetza popular y magisterial, además de que también recibían mensualmente 2 millones de pesos como soborno.

Ante esto, la actual dirigente sindical Yenny Aracely Pérez, dijo que solicitarán las pruebas al gobierno del estado sobre los montos que dicen entregó la administración de Murat a la dirigencia anterior.

“No somos aliados del gobierno, somos una sección democrática que, defiende los derechos laborales y sindicales de nuestros agremiados que, los gobiernos que han detectado el poder se han encargado de la cerrarlos”.

Por lo que informó que se integrará una comisión de honor y justicia, para investigar a quienes formaron el comité ejecutivo seccional durante el periodo 2017 al 2022 encabezados por Eloy López Hernández.

Dejaron en claro que también podrían ser expulsados del gremio magisterial de comprobárseles dichos actos de corrupción.

Así mismo indicó que el movimiento democrático no tiene diputados locales, ni federales, en clara alusión a los legisladores Azael Santiago Chepi e Irán Santiago.

