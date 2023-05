Con inversión de más de 11 MDP, arranca Irineo Molina obra de drenaje sanitario en la colonia Ex Normal

-Entrega el Presidente de la colonia reconocimiento al Presidente Municipal de Tuxtepec

-Señala el alcalde que este es el único Ayuntamiento que le está invirtiendo a una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca- El Presidente Municipal Irineo Molina Espinoza acompañado de Concejales, Directores, Jefes de Área, Autoridades Auxiliares de diversas colonias y comunidades así como de decenas de ciudadanos y al grito de “presidente, presidente” de los estudiantes de la escuela primaria “Jorge L. Tamayo”, dio el banderazo de inicio de la obra para la rehabilitación del drenaje sanitario de la colonia Ex Normal, en la que se invertirán más de 11 millones de pesos, en beneficio de 140 habitantes de este sector de la ciudad de Tuxtepec.

En su intervención, el Alcalde dijo que Tuxtepec tiene problemas muy grandes y que probablemente en esta Administración Municipal no se puedan atacar en su totalidad, afirmó que este gobierno le a apostado mucho a la planeación, a hacer un ejercicio de gobierno basado en realidades, convertidos en planes y llevados a la realidad a través de obra pública.

Expuso que el año pasado primeramente se atendió a las comunidades en donde hay un rezago impresionante, pero dijo que en el centro de Tuxtepec también se tienen problemas muy graves que no se han podido resolver por dos razones; primero porque son de drenajes pluviales y sanitarios y estas obras son enterradas, no se ven y la gente no las recuerda, políticamente no son correctas con prebendas.

“Para qué inviertes mucho dinero si la gente no lo ve y pasas a la historia como un Presidente que no hizo nada y aparte son problemáticas muy costosas, porque no sabes que se va a encontrar abajo, los defectos secundarios que se van a encontrar y se tienen que reparar y eso excede los costos”.

Mencionó que el año pasado se sentó con los presidentes de las colonias Ex Normal, Lázaro Cárdenas e Hidalgo y de todas las que se encuentran al margen del Muro Bulevar para priorizar su problema, todos con grandes listas y pendientes como pavimentación de callejones, drenajes sanitarios y pluviales y él propuso que primero se tenían que resolver los problemas graves y fue ahí cómo salieron adelante en un acuerdo único que iban a atender primeramente este tipo de problemas.

Afirmó que ya están terminando los detalles de un gran drenaje sanitario, pluvial y una obra de agua potable la colonia Hidalgo, el compromiso con esta colonia fue resolver la problemática de la colonia Ex normal en donde se reconstruirá en su totalidad el drenaje sanitario para enviarlo al colector marginal y de ahí a la planta de tratamiento de aguas residuales, planta que después de cinco años es el único ayuntamiento que le invierte a una planta de tratamiento, está funcionando al 100%.

También se construirá un drenaje pluvial que servirá para separar las aguas pluviales del sanitario. Mencionó que esta obra la ejecutará una constructora, pero que los trabajos que se tendrán que realizar en el interior de la escuela “Jorge L. Tamayo” los realizará personal de servicios básicos y obras públicas.

Es de mencionar que el Presidente de la colonia ExNormal Arturo Jiménez agradeció al Gobierno Municipal por esta obra e hizo entrega de un reconocimiento al presidente Irineo Molina Espinoza.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario