Manifestación en Hotel Verdi de Tuxtepec llega a su fin, se pagará conforme a la ley a cada uno

25 May, 2023

-Los servicios que presta la empresa se reanudaron desde la tarde del miércoles

Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- La noche del miércoles se solución el conflicto entre los trabajadores del Hotel Verdi con la administración de la empresa, esto tras varias horas de negociaciones entre las partes, así lo manifestaron José Antonio Aguilar Peña y Gilberto Vanda, abogados representantes de los trabajadores y de la parte patronal respectivamente.

Aguilar Peña comentó que se llegó al acuerdo de que se le respetara la antigüedad a los trabajadores inconformes, se les pagaran las vacaciones y otras prestaciones, situación que fue bien aceptada por la representación de la administración, por lo que se procedió a hacer la cuantificación de lo que le correspondía a cada trabajador.

Señaló que la postura de la empresa siempre fue la de dialogar de manera pacífica, con el objetivo de alcanzar acuerdos que no afectaran a ninguna de las partes, fue por ello que una vez logrados estos acuerdos, los servicios que brinda el hotel se reanudaron de manera normal desde la noche del miércoles.

Por su parte Gilberto Vanda mencionó que a la empresa le tomó por sorpresa la protesta de los trabajadores inconformes, dijo que hubo disposición para llegar a acuerdos, reconoció la labor del abogado que representaba a los trabajadores, para que este problema se solucionara lo más pronto posible.

Finalmente cabe hacer mención que el pago a los ahora ex trabajadores se hará el próximo lunes 29 de mayo, con lo que se dará punto final a este asunto, sin embargo la representación de los ex trabajadores fue de que podrían hacer presión en caso de que el pago no se hiciera efectivo como se acordó.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario