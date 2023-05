¡Inédito! renuncia todo el personal del hotel Verdi de Tuxtepec

-Acusan al gerente de maltrato y violaciones a su contrato de trabajo; exigen su liquidación.

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En un acto inédito, empleados del Hotel “Verdi” de Tuxtepec renunciaron de manera masiva y acusan al gerente de esta empresa Francisco Ríos de maltrato y violación al contrato de trabajo, por lo que exigen su inmediata liquidación.

Fue la mañana de este miércoles cuando alrededor de 12 empleados de este hotel tomaron la determinación de renunciar y denunciaron que todo el problema se inició con el cambio de propietario y la llegada de un nuevo gerente, quien desde su arribo comenzó a tratarlos mal y a privarlos de las prestaciones a los que tienen derecho.

Argumentan que esta determinación de renunciar y las denuncias que hacen no son en contra del propietario ya que muchas veces los dueños no saben lo que pasa ya que no están en el lugar en donde se presentan los problemas.

Entre las inconformidades que dieron a conocer manifestaron que el gerente no respeta los días festivos, los hace trabajar pero no les paga conforme a lo que señala la Ley y de igual forma lo hace con respecto a los periodos vacacionales ya que no les reconoce los días que les corresponden y no se las paga.

Dijeron que no soportan más el maltrato y vejaciones que les da, que les grite y los quiera exhibir frente a los clientes entre otras cosas, y que esta es la principal causa por la que renunciaron a su trabajo y que la acción que realizan es para que les entreguen su liquidación.

Cabe señalar que al filo del mediodía hizo acto de presencia en este hotel un abogado para buscar conciliar con los trabajadores que este día se declararon en paro y, dejaron de prestar el servicio que tenían asignado para atender a los huéspedes de este hotel que cuenta con 24 habitaciones de cuatro estrellas.

