Este mes inicia la obra prioritaria en La Nueva Esperanza, Valle Nacional

-Los trabajos consisten en la rehabilitación del acceso al panteón, se hizo entrega de una podadora a las autoridades auxiliares

-Habitantes agradecieron a Marcelo Santos Meneses el apoyo que les ha brindado en anteriores Administraciones que ha presidido y en su actual gestión

Sergio Vázquez

Valle Nacional, Oaxaca.- Marcelo Santos Meneses Presidente Municipal de Valle Nacional, visitó la comunidad de La Nueva Esperanza para dar seguimiento al proceso de información sobre la construcción de las obras priorizadas para este 2023, y en este caso les dio a conocer que el recurso a ejercer que les corresponde es de 397 mil 272 pesos con 59 centavos, el cual invertirán en la rehabilitación del camino de acceso al panteón de esta localidad.

A las Autoridades Auxiliares y habitantes de esta población les comentó que el recurso se les estaría ando en base al flujo de insumos ya que el dinero se le suministra al Ayuntamiento cada mes; les hizo saber que la primera ministración ya estaba lista para su entrega y que en relación al año pasado hubo un incremento, ya que en el 2022 recibieron 355 mil 332 pesos con 21 centavos y hoy, el total que se les entregará será de 397 mil 272 pesos con 59 centavos, es decir 41 mil 340 pesos con 38 centavos más.

En este recorrido por La Nueva Esperanza, el munícipe vallense estuvo acompañado del Regidor de Obras Aquiles Rodríguez Rodríguez, Marcelo Santos les comentó sobre el programa que puso el marcha el Gobierno de Salomón Jara para unir a las agencias con las cabeceras municipales, esto debido a que el camino que lleva a esta población aún le falta mucho por pavimentar.

Recordó que la Nueva Esperanza ha sido favorecida en diversas ocasiones por el Ayuntamiento y por mencionar algunos apoyos dijo que en el 2022 se les envió por un tiempo la retroexcavadora, se les entregaron cemento y lámparas, se dieron apoyos para las Fiestas Patronales y ayuda para la escuela primaria, independientemente al recurso del Fondo III Ramo 33.

Marcelo Santos Meneses también les informó que este año, la Administración Local propuso la entrada a este programa la comunidad de San Felipe de León porque beneficiaría a Nopalera del Rosario y Otate que no tienen un camino y es un problema que los habitantes de estos lugares puedan salir, sobre todo en caso de algún enfermo a quienes cuando esto se presenta aún los “sacan en Hamaca o alguna otra emergencia, pero en San Felipe tienen decomisada una maquinaria que es del Gobierno del Estado y ese es un obstáculo para que entre a este programa, no sabemos cuántos kilómetros les darán de pavimento, pero los invitó a ir elaborando y a entregar la solicitud porque si San Felipe no entra o no lo autorizan por ese problema, quizás se pueda aplicar en La Nueva Esperanza o ya tener los documentos para hacer la gestión para el próximo año.

También les reiteró que en el municipio de Valle Nacional la población administra el recurso que le corresponde el Fondo III Ramo 33 para la construcción de la obra priorizada, el Gobierno Municipal no tiene injerencia ni sugiere en donde comprar los materiales ni en contratar constructores o contratar maquinaria si es que la obra que vayan a ejecutar lo requiere, si tiene la obligación de supervisar y de orientar si se le solicita, pero sí lo tienen que comprobar a la Administración Municipal porque es su obligación y de tener un sustento de cómo y en qué lo gastaron para caso de alguna auditoría y para transparentar la utilización de dicha aportación.

Por su parte los lugareños agradecieron al Presidente Marcelo Santos Meneses todo el apoyo que han recibido no solo durante esta Administración Municipal, sino en las dos anteriores que ya presidió, tal es el caso del puente vehicular que cruza el río y que sin duda es una de las obras más importantes que se han construido en La Nueva Esperanza.

Cabe señalar que el Alcalde Vallense recibió algunas peticiones a las que de inmediato dio respuesta al entregarles una podadora e hizo el compromiso de apoyarlos para que puedan abrir un acceso hacia el banco de materiales así como de cemento y láminas para que puedan terminar una barra que servirá para eventos que realicen en el salón de usos múltiples.

