Tránsito detiene a 3 mototaxis en comunidades de Tuxtepec; aún hay más en circulación

18 May, 2023

-Continuarán los operativos pues estas unidades no cuentan con placas, licencias ni seguro del viajero.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Este jueves tras la presión de transportistas, Tránsito del estado inició un operativo y detuvo a 3 mototaxis que circulaban en distintas comunidades de Tuxtepec, debido a que éstos no cuentan con permisos o concesiones para trabajar.

El Delegado de la Policía Vial en la Cuenca del Papaloapan, Fermín San Juan Chincoya, informó que estas unidades circulan de manera ilegal, y basándose en el reglamento de tránsito, decidieron realizar estos operativos “hasta el momento, no tienen la placa, no tienen la licencia, no tienen un seguro de viajero y tenemos que realizar este tipo de aseguramientos”.

Las unidades están a disposición de la dirección general de la policía vial, y serán puestas a disposición de la Secretaría de Vialidad (SEMOVI), y en caso de que quieran sacarlos, tendrán que acudir a la ciudad de Oaxaca.

El Delegado aseguró que van a continuar con estos operativos, ya que tienen identificados otros lugares en donde circulan estas unidades.

Por su parte, los transportistas, respaldaron las acciones de la policía vial, ya que puntualizaron que las unidades además de Camelia Roja, están circulando también en Santa Teresa, Bethania, Arroyo Limón, Paso Canoa y otras más, y de seguir prestando el servicio ellos empezarían una serie de acciones para evitar que esto ocurra.

En respuesta a este decomiso, los habitantes de la comunidad de Camelia optaron por bloquear la carretera Tuxtepec-Cerro de Oro.

