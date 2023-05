Busca DIF Valle Nacional apoyar con asistencia alimentaria a familias de comunidades pequeñas

17 May, 2023

-La Directora del DIF Municipal entregó solicitud a la Presidenta del DIF Estatal Irma Bolaños.

Sergio Vázquez Herrera

Valle Nacional, Oaxaca.- Marcela de Jesús Santos Sarmiento, Directora del DIF Valle Nacional dio a conocer que tuvo un acercamiento con la Presidenta del DIF Estatal Irma Bolaños a quién le hizo entrega de una solicitud para que se pueda ayudar con 300 paquetes de Asistencia Alimentaria para las familias de las comunidades más pequeñas del municipio que se vieron afectadas por los fuertes vientos que azotaron hace unas semanas, y que en su mayoría son de escasos recursos.

Comentó que los apoyos que solicitó se destinarían a las localidades de Loma Zacatal, una comunidad que no cuenta con caminos y solo se puede llegar caminando; Cerro Santo Domingo cuya vía de acceso no se ha terminado y también se tiene que caminar para ingresar a la población.

Así también a los pobladores de: Arroyo Seco, Rancho Pérez, Llano Nuevo, La Joya y Cerro de Pita.

Aclaró que estas son las comunidades que ingresaron en la solicitud, pero no quiere decir que las que no aparecen no vayan a ser favorecidas más adelante.

“Se estará entregando la asistencia alimentaria por bloques, esto ya lo hicimos el año pasado y hace unos meses entregamos en algunas colonias y comunidades y ahora le estamos dando la oportunidad a aquellas que no han sido beneficiadas con este programa”.

La Directora del DIF Valle Nacional, recordó que continúa la Brigada de Salud Visual “Viendo por Ti” que está visitando diversas comunidades, e invitó a los habitantes de la cabecera municipal que requieran anteojos para que asistan al módulo instalado en el parque central y solo paguen el 50% de los lentes, ya que el DIF Valle Nacional aporta el 50% restante.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario