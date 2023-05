Nuevamente mujeres triquis piden espacios para vender en las calles

11 May, 2023

-Se niegan a ser instaladas en un mercado como pretende el gobierno municipal, pues ahí no hay ventas y no llegan los turistas.

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Un grupo de mujeres triquis bloquearon este jueves el acceso al palacio municipal de Oaxaca de Juárez, para pedir que se les brinden espacios para vender sus mercancías en las calles de la capital oaxaqueña.

Encabezadas por Lorena Merino, dijeron que no se instalarán en el mercado ubicado en la calle de Armenta y López como pretende el gobierno municipal, pues aseguran que ahí no hay ventas y que los turistas no llegan.

“Nos quieren convencer y engañar para irnos a ese mercado que no está funcionando, mientras otros comerciantes si venden en la vía pública y sin permiso” señaló Merino.

Dijo que son 20 espacios los que están solicitando, pero que ni el Gobierno estatal ni el municipal las están apoyando y que no han querido brindar estos espacios “no nos están ayudando en nada” enfatizó.

Así mismo pidió que las autoridades gestionen espacios temporales en la calle de Independencia o por el Llano, pues lo único que quieren es expender sus productos y así poder mantener a sus hijos.

