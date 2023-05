Ser “deudor alimentario” no es impedimento para casarse: Registro Civil

9 May, 2023

-La decisión de casarse depende de los contrayentes, únicamente se informa de la situación que enfrenta.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Segunda Oficial del Registro Civil en la ciudad de Tuxtepec Erika Quijano Pablo, señaló que el certificado de “no deudor alimentario”, es un requisito que deben de cumplir las parejas que van a contraer matrimonio, sin embargo, a pesar de los resultados que arroje, ya depende de los contrayentes si quieren o no realizar el matrimonio.

Explicó que los 2 contrayentes deben de presentarlo para poder casarse, pero si en uno de los casos se da a conocer que tienen deudas económicas por no pasar la manutención a los hijos, este no es impedimento para casarse, ya que es decisión de su pareja contraer o no matrimonio.

Este documento, solo se tramita en el departamento jurídico de las oficinas centrales del registro civil, pero debido a que algunos solicitantes no pueden viajar a la ciudad de Oaxaca, en algunas oficialías los pueden apoyar tramitándolo, aunque es más tardado el tiempo de entrega.

El certificado de no deudores tiene un costo de 323 pesos, y quienes deseen tramitarlo, deben de presentar documentos como el acta de nacimiento, la credencial de elector, comprobante de domicilio y una solicitud que se les entreguen en la oficialía.

La constancia de “deudor alimentario”, empezó a solicitarse desde el año pasado en el estado de Oaxaca, lo que fue bien visto por algunos grupos, esto para garantizar la seguridad de las personas con las que contraerán matrimonio.

