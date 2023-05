Gobierno del Estado y Fiscalía General, ofrecen disculpas públicas a víctimas indirectas de desaparición forzada

9 May, 2023

-Las disculpas fueron por los casos de Modesto Patolzin Moicén y de René Alejandro Cruz Esteban, profesores que desaparecieron en 1988 y 2017 respectivamente

-La Sección 22 reconoció el valor de las autoridades al ofrecer la disculpa pública y reiteraron que seguirán en su lucha por exigir justicia

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Modesto Patolzin Moicén y René Alejandro Cruz Esteban, son dos profesores que fueron víctimas de desaparición forzada, el primero de ellos se encuentra desaparecido desde el 20 de febrero de 1988 y el segundo desde el 1 de septiembre de 2017, por ambos casos el Gobernador Salomón Jara y el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla, ofrecieron disculpas públicas a las víctimas indirectas.

En su participación el Fiscal General reconoció la responsabilidad de la institución que representa, en la falta de investigación diligente con relación a la desaparición de ambos profesores y la falta de acciones estructurales, que han provocado que a la fecha no se haya podido y lograr establecer sus paraderos, en ese sentido reconoció que la desaparición forzada ha provocado sufrimiento a sus familiares.

Además reconoció que la Fiscalía no ha podido garantizar, proteger ni encontrar a ninguno de los dos, señaló que el reconocimiento de la responsabilidad es un paso para la reparación del daño, para la FGEO no es una acción menor, sino una manifestación de respeto a los derechos de las víctimas y de sus familiares, cabe hacer mención que el Fiscal dio dos mensajes muy similares, uno para cado, pues así se había establecido.

Al término de sus dos intervenciones, la esposa de Modesto Patolzin Moicén Liboria Miranda Silva, Aurora Guadalupe Esteban Hernández madre de René Alejandro Cruz Esteban, la Secretaria General de la Sección 22 Yenny Araceli Pérez Martínez e integrantes de la Comisión Política, levantaron la mano izquierda y gritaron consignas como “Vivo se los llevaron, vivos los queremos”.

En su intervención, la líder del magisterio oaxaqueño, reconoció el esfuerzo del Gobierno del Estado y de la Fiscalía por ofrecer esta disculpa pública, sin embargo esto no es suficiente, ya que seguirán exigiendo justicia y castigo para los culpables, expuso que hay 20 maestros y maestras en calidad de desaparecidos, señaló el caso de reciente de Carlos René Román Salazar, asimismo acusó que con la represión de parte del Estado, ha habido varios presos políticos.

El Gobernador del Estado Salomón Jara, ratificó el compromiso de su gobierno con la verdad y la justicia, señaló que los crímenes que se cometieron durante la “Guerra sucia”, deben ser catalogados como de Lesa Humanidad, ya que fueron cometidos por los gobiernos autoritarios, mientras que la lucha de los familiares de las víctimas, impide olvidar y permite ir reconstruyendo el camino hacia la reivindicación histórica de las víctimas.

Dijo que su gobierno acompañará a todas las víctimas en su lucha contra la indiferencia, la impunidad, la negación, el silencio y el olvido; además reconoció que las instituciones no han estado a la altura de la lucha de las madres que buscan a sus hijas e hijos; asimismo indicó que esta disculpa pública que ofreció es un acto de convicción y no por obligación, finalmente manifestó que su gobierno no permitirá represión, desaparición y actitudes autoritarias ante el magisterio y el pueblo oaxaqueño.

En el evento estuvieron presentes el Gobernador Salomón Jara, la Presidenta del DIF Irma Bolaños Quijano, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia Eduardo Pinacho Sánchez, la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado Tania Caballero Navarro, el Secretario de Gobierno Jesús Romero, Flor Estela Morales Coordinadora para la Atención de los Derechos Humanos, el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla, la Secretaria General de la Sección 22 Yenny Araceli Pérez Martínez, Liboria Miranda Silva esposa de Modesto Patolzin Moicén, desaparecido en 1988 y Aurora Guadalupe Esteban Hernández, madre de René Alejandro Cruz Esteban, desaparecido en 2017.

