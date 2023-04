Mantienen vigilancia en zona de conflicto entre Tlacoatzintepec y Teotilalpam

-El Secretario de Gobierno comentó que este martes sostendrán una reunión con autoridades de ambas poblaciones

-El 12 de mayo se llevará a cabo la audiencia, en donde la autoridad agraria determinará a quién le pertenece el terreno en disputa

José Luis Jerónimo/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Secretario de Gobierno Jesús Romero, dio a conocer que hay vigilancia por parte de la Policía Estatal, para evitar que haya otro enfrentamiento entre comuneros de San Juan Bautista Tlacoatzintepec y San Andrés Teotilalpam, esto lo mencionó en la conferencia que ofreció el Gabinete de Seguridad este miércoles.

Aclaró que los elementos de la Guardia Nacional y el Delegado para la construcción de la paz con sede en Teotitlán de Flores Magón, estuvieron retenidos por 30 minutos aproximadamente, sin embargo se quedaron para negociar la liberación de las personas retenidas en San Juan Bautista Tlacoatzintepec.

Indicó que el enfrentamiento se dio porque una de las partes no respetó el acuerdo de no meterse a la superficie que está en conflicto entre ambas poblaciones, señaló que afortunadamente el incidente no pasó a mayores, aunque pudo haber ocurrido una desgracia, como lamentablemente ha sucedido en otros conflictos agrarios.

Jesús Romero puntualizó que entre ambas comunidades hay acuerdos firmados desde el 2012 y 2014, mismos que no se cumplieron, además que en el primer juicio agrario se ordenó la reposición del procedimiento, por lo que se tuvo iniciar nuevamente dicho juicio, el 28 de febrero de 2023 hubo un conflicto armado y enfrentamiento verbal, por lo que acudieron los Delegados de Paz, la Secretaría de Gobierno y otras instancias.

En esa ocasión el comisariado de Tlacoatzintepec y los comuneros que lo acompañaban se negaron a firmar la minuta de acuerdos, aunque aclararon que no se meterían al terreno en disputa para no generar una provocación, por lo que al meterse comuneros de Teotilalpam, reaccionaron y se dio el enfrentamiento,

Apenas el 2 de marzo se firmó una minuta de acuerdo, en la que ambas comunidades se comprometieron a mantener la paz social y tranquilidad en la zona, evitando actos de violencia que pongan en peligro de los pobladores, finalmente dijo que este miércoles habría una reunión con autoridades de ambas comunidades, esperando la audiencia del 12 de mayo, en dónde se espera que se determine a quién corresponde el terreno el conflicto.

