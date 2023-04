Apelará Fiscalía de Oaxaca determinación de juez de reclasificar delito en caso de mujer víctima de agresión en Xoxocotlán

-El juez reclasificó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa por el de alteraciones a la salud por razón de género

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax., a 21 de abril de 2023.- A pesar de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en el caso de una mujer identificada por las iniciales K.A.M.D., quien fue rociada con thinner y posteriormente le prendieron fuego, el Juez de Control determinó reclasificar el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa por el de “alteraciones a la salud por razón de género”, hecho por el cual la FGEO apelará la determinación.

En audiencia, la Fiscalía obtuvo vinculación y prisión preventiva contra la persona del sexo masculino C. M. C., no obstante, el delito fue reclasificado por el juez, por lo que la institución encargada de procurar justicia apelará el dictamen.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 15 de abril de 2023, en un domicilio particular localizado en la colonia Reforma Agraria, donde una mujer identificada por las iniciales K. A. M. D. fue víctima de una agresión con una sustancia inflamable y luego le prendieron fuego, por lo que sufrió quemaduras en diferentes partes del cuerpo.

Personas que escucharon a la víctima que pedía ayuda, retuvieron al imputado hasta la llegada de elementos de la Policía Municipal de Xoxocotlán, quienes realizaron la detención y posteriormente lo pusieron a disposición de la FGEO.

Tras la detención del imputado bajo el supuesto de flagrancia, la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género, lo presentó ante el Juez que atiende la causa, quien dictó auto de vinculación a proceso e impuso prisión preventiva, además que otorgó tres meses para el cierre de la investigación.

Derivado de la gravedad de las lesiones presentadas por la mujer, la FGEO llevó a cabo conjuntamente con los Servicios de Salud de Oaxaca y el Gobierno del Estado, las gestiones pertinentes para que la víctima K.A.M.D., fuera trasladada este jueves 20 de abril, a un hospital especializado para su atención médica.

Las agresiones en contra de las mujeres por razón de género son parte de la agenda prioritaria de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo que un equipo especializado en la materia realiza las investigaciones en torno a los casos para permitir que las víctimas directas e indirectas tenga acceso pleno a la justicia, además de que, en caso de ser necesario, se recurrirá a apelaciones.

Comentarios

Este espacio es para ti, anúnciate con nosotros.

Escribe tu comentario