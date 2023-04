PRI y PAN denuncian tendencia electoral en gestiones del Gobierno del Estado

-Aseguran que hay testimonios que les piden a autoridades municipales y auxiliares que sus apoyos saldrán si se suman a Morena o algún partido aliado

-Piden una reunión con el Gobernador del Estado para darle a conocer estas situaciones, o de lo contrario podría haber movilizaciones

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Las dirigencias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunciaron que el Gobierno del Estado y algunos actores políticos afines a Morena, están enfocando las gestiones con fines político-electorales, lo cual constituye la configuración de delitos en materia electoral.

El Presidente del Comité Directivo Estatal (CEE) del PRI Javier Villacaña, expuso que tiene conocimiento que a varias autoridades municipales y auxiliares les hablan funcionarios del Gobierno del Estado, como ejemplo mencionó en caso del Diputado por el Partido Verde Ecologista Daniel Cuevas, quien le dijo a las autoridades auxiliares, que él iba a “destrabar” las gestiones ante el Gobierno del Estado, con el objetivo que se sumaran al PVEM.

Agregó que casos como este, lo van a denunciar de manera conjunta, pues así lo ha platicado con la Presidenta del CEE del PAN Perla Woolrich, ya que afirma que al hacerlo unidos, tendrán más fuerza, a pesar de que no hubo representación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Villacaña Jiménez aseguró que también está sumado a esta alianza.

Es de resaltar que el objetivo principal de esta alianza, es pedir una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado, para que se atiendan a todas las organizaciones, autoridades municipales, ejidales y comunales de manera igualitaria, pues aseguraron que varios de ellos se han quejado que las gestiones son para agrupaciones afines al partido en el poder y que en su defecto les dicen que les darán los apoyos si se cambian a Morena o alguno de sus partidos aliados.

En ese sentido la dirigente del PAN, mencionó que no solo han coincidido estas tres fuerzas políticas en pedir la reunión con el Gobernador de Oaxaca Salomón Jara, sino para que se le haga llegar las injusticias que se están cometiendo en contra de las mujeres, sobre todo porque en los 4 meses que lleva al frente de la administración estatal, van alrededor de 116 feminicidios.

Otro objetivo es que revise detalladamente la cuenta pública, ya que están enterados que se han dado algunos abusos en el manejo de los recursos, situación que no le extraña, ya que el Gobernador cuando era Senador de la República no tenía bienes, sin embargo en el último año apareció con 2 coches y 2 casas, además que la federación le pidió que aclarara los más de mil 200 millones de pesos, independientemente del requerimiento por 500 millones de pesos que no pudo comprobar.

Finalmente Javier Villacaña mencionó que como partidos de oposición no se caracterizan por realizar bloqueos o marchas, sin embargo en caso de que la postura del Gobierno del estado no sea de apertura o que les nieguen la reunión, podrían considerar algunas movilizaciones.

