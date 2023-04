“No construimos obras que solo duren un trienio”: Irineo Molina

– Inauguró drenaje sanitario en tramo de la colonia Amigos Charros camino a Loma Alta en la que invirtieron 917 mil 778 pesos.

Sergio Vázquez Herrera/Jorge Acevedo

Tuxtepec, Oaxaca.- “El desarrollo y progreso de Tuxtepec debe ser contínuo”, afirmó el Presidente Irineo Molina Espinoza al inaugurar el drenaje sanitario en un tramo de la colonia Amigos Charros, camino a Loma Alta así como la recuperación de un espacio en el que se había formado un socavón que ponía en riesgo el pozo profundo de la colonia Ampliación el Pedregal.

Molina Espinoza aseveró que quienes forman el Cabildo buscan que a través de sus acuerdos y decisiones Tuxtepec vaya progresando, “hoy venimos a inaugurar prácticamente dos obras que son consecuencia a veces de los descuidos que se cometen desde el Gobierno Municipal porque se construyen pero no se toman el tiempo para supervisar que se hagan de buena calidad”.

Ante los habitantes de este sector de la ciudad, el munícipe externó: “no quiero pensar mal de que son las autoridades irresponsables quienes hicieron mal el trabajo sino que a veces las empresas que no son socialmente responsables no cuidan los detalles, vemos las pavimentaciones, pero no sabemos cómo se construyó el cimiento, la compactación, el relleno, todo lo que está soportando la carga y fue esto lo que sucedió”.

El Presidente Municipal dio a conocer que para componer este trabajo que estaba mal hecho por anteriores administraciones hicieron una mezcla con recursos federales para corregir el colapso del drenaje y hoy ya no se tiene el problema de contaminación, la laguna radioactiva ya desapareció y no corre riesgo el pozo profundo, sin embargo dijo, viene otro problema cuando la presidente iba a hacer un tope, se rompió el pavimento y se encontraron grandes cavernas y el concreto estaba sobre el vacío y fueron más de 30 metros los que se quitaron de concreto, se volvió a hacer la compactación que debieron realizar cuando se pavimentó.

“Hoy se abre este paso obligado para las colonias El Bosque, Loma Alta, Nueva Era y de todas las que están asentadas por esta zona de Tuxtepec, ahora ya tienen una vía bien construida que durará décadas. No construimos obras que duren un trienio”, asentó el Alcalde de Tuxtepec.

