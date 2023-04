“No se asusten, no se espanten”, dice Salomón sobre reuniones con Eviel Pérez y Alejandro Avilés

-Señaló que en su gobierno seguirá atendiendo a todos, sin importar el partido político al que pertenezcan

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- “No se asusten, no se espanten, no pasa nada”, así respondió el Gobernador de Oaxaca Salomón Jara, luego de ser cuestionado sobre las reuniones que tuvo con el Coordinador de los Diputados Locales del PRI Alejandro Avilés y con el ex titular de la SEDESOL Eviel Pérez Magaña.

Precisó que esto se debe interpretar como el que hay una institución, un gobierno que tiene la atención a todos, aclaró que eso no significa que haya una “rendición” o que cambie la política y gobierno que han implementado en esta administración estatal, agregó que va a seguir diciendo que el pasado siempre fue de saqueo, de robo y de corrupción.

Indicó que su gobierno no es autoritario, por que lo va a seguir recibiendo a todos, sin importar el partido al que pertenezcan, y es que además de haber recibido a los dos ex candidatos a Gobernador por el PRI en 2022 y 2010 respectivamente, también recibió a Jorge Illescas Delgado, quien ocupó diversos cargos en la anterior administración.

Jara Cruz mencionó que el cerrarse a escuchar las voces y opiniones, sería un error de su parte, ante ello pidió a sus amigos que no se asusten y no se preocupen, porque ya están “curtidos” en cómo actuar y atender, además de que no es “pequeño” como para que lo manipulen o quieran que cambie su pensamiento.

