Monreal recomienda a Salomón no apostar todos los “huevos” a una sola canasta

-Esto lo dijo el Senador teniendo a un lado al dirigente de Morena en Oaxaca Benjamín Viveros

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Coordinador de Morena en el Senador de la República Ricardo Monreal, recomendó al Gobernador de Oaxaca Salomón Jara, que no apueste “todos los huevos” a una sola canasta, que le de chance porque quiere ganar a la buena y que la gente decida quien será el candidato o candidata de Morena a la Presidencia de la República.

En conferencia de prensa desde la capital del estado, el Senador dijo que si hay reglas claras, si no hay uso de recursos públicos, si no hay imposición y si no se obliga a la gente a votar por alguna de las “corcholatas”, la elección del abanderado será legítima, además expuso que Oaxaca es un estado que siempre ha apoyado al Presidente López Obrador.

Agregó que conoce a Salomón Jara desde hace muchos años, pues han coincidido en varias legislaturas, tanto como en el Senado como en el Congreso Federal, dijo que le tiene mucho aprecio a la familia del Gobernador y a él mismo, por lo que puede llegar a ser uno de los mejores gobernadores de Oaxaca de los últimos años.

Es preciso recordar que Salomón Jara expresó abiertamente su apoyo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, en su aspiración de buscar la candidatura de Morena a la Presidencia de la República, aunque el mandatario oaxaqueño ha recibido tanto a Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López de manera institucional cuando han visitado la entidad.

Por su parte el Senador ha pedido en varias ocasiones que haya piso parejo en el proceso interno, ya que la inclinación del Presidente López Obrador y de la dirigencia de Morena es abierta hacia la Jefa de Gobierno, situación que pone en desventaja a los demás aspirantes a la candidatura a la Presidencia de México.



