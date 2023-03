Exigen expulsión de maestros que discriminaron a Paola, señalan omisión e incapacidad del IEEPO y la DDHPO

-Piden respetar la decisión de la menor de usar pantalón y no falda.

-Su madre condena la discriminación que se presenta en la telesecundaria “José Vasconcelos” de la comunidad de San José Manialtepec .

José Luis Jerónimo/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Tras una larga lucha por los derechos de su hija Paola, Paula Hernández Torres exige el cese de los maestros involucrados, así como de la Directora de la telesecundaria José Vasconcelos de la comunidad de San José Manialtepec en el municipio Villa de Tututepec, por discriminación y agresión a los derechos de la adolescente.

Este jueves ante los medios de comunicación en el zócalo de la capital oaxaqueña, Paula Hernández pidió la solidaridad de asociaciones, organizaciones y de la ciudadanía en general, por la discriminación que ha sufrido su hija desde el pasado 10 de marzo cuando padres de familia y maestros, le impidieron a Paola el acceso a la institución por portar el pantalón del uniforme y no la falda.

Denunció también la incapacidad del IEEPO para resolver esta situación y la omisión por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos, ante la discriminación y la violación a sus garantías individuales de la menor.

Señaló que un principio las autoridades educativas del IEEPO querían que Paola fuera dada de baja de la telesecundaria e inscrita en la escuela privada “Burgoa” en la ciudad de Oaxaca, a lo que dijo no aceptó, pues esa no era la solución al problema.

Posteriormente el IEEPO, propuso que la niña estudiara en línea desde casa en lo que se generaban condiciones para Paola. “Quieren aislar a mi hija porque no pueden resolver el tema”, expresó.

Dijo que finalmente aceptó, pues no quiere afectar más a los otros alumnos ni a los demás padres de familia, pues debido a esta situación la escuela cerró sus puertas dejándolos sin clases.

Reiteró el llamado a las autoridades competentes para que el caso se resuelva lo más pronto posible para que su hija, pueda asistir a clases normalmente como cualquier adolescente, lo único que pide, es que respeten su decisión de usar pantalón y no falda.

Así también exigió que a los maestros y a la Directora de la telesecundaria se les remueva de su cargo, para que otros niños no sufran lo que ha pasado Paola.

Por su parte el abogado Fortino Santiago Gómez, señaló que los derechos de los niños no pueden estar sujetos a la decisión de una asamblea, refiriéndose a que no es una decisión de la comunidad el que Paola lleve pantalón en vez de falda: “no es un tema comunitario, es un tema netamente educativo, pero las autoridades educativas no pudieron resolver la situación”.

Aseguró también que la principal autoridad que está violentando los derechos humanos de la adolescente, es el IEEPO.

Detalló que se ha recurrido en al menos ocho procesos, entre los que está una denuncia penal y un amparo, para que las autoridades resuelvan el caso.

