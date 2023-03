Problemas de salud mental pueden llevar al suicidio

-Capacitan a profesores para que puedan identificar cuando sus alumnos padecen e depresión u otro trastorno

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de que los maestros ayuden a que las niñas, niños y adolescentes reciban la atención necesaria en caso de tener algún problema de salud mental, se capacitó a las y los maestros para que puedan orientarlos y puedan orientar a sus estudiantes.

Durante el Foro “Las y los Profesores como Promotores de la Salud Mental” que organizó el Gobierno Municipal de Tuxtepec con la finalidad de que los mentores conocieran un poco más sobre este tema, pero sobre todo de que aprendiera a cómo prevenir este mal entre los estudiantes, ya que quien padece de alguna enfermedad de este tipo, es difícil que reciba la atención adecuada.

La Regidora de Salud Guadalupe Cárdenas, puntualizó que entre los trastornos más frecuentes son la depresión, trastorno por consumo de alcohol, o el obsesivo compulsivo, agregó que la mayoría de quienes padecen alguna enfermedad de este tipo no reciben atención; de un 100% de personas con depresión un 76% no son atendidos por dos causas, la primera es que no hay espacios de atención y la segunda por vergüenza a decir que tienen este padecimiento.

Con esta capacitación que se impartió a maestros de preescolar y primaria, se busca que sean ellos un enlace para detectar a alumnos que puedan tener un problema, poder intervenir y evitar que lleguen al suicidio, ya que durante el año pasado se reportaron dos suicidios en menores de edad en esta ciudad.

