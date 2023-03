Hay denuncias en la Procuraduría de Medio Ambiente del Estado contra el basurero de Tuxtepec

-Corresponde a CONAGUA sancionar a quienes contaminan ríos y sus afluentes, dijo en el caso de los ríos Papalopan y Tonto

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- José Ernesto Ruiz López, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Oaxaca, afirmó que si bien no ha verificado las condiciones del basurero municipal de Tuxtepec, si cuenta con datos, conocimiento e incluso denuncias en contra del basurero municipal de Tuxtepec.

Señaló que pronto realizará una visita a ese sitio de disposición final de los desechos y será entonces cuando podrán tomar las decisiones que sean pertinentes para proteger al medio ambiente y a la población de Tuxtepec.

Mencionó que hay un tema recurrente en Oaxaca y que son los tiraderos a cielo abierto, “existen 570 municipios, y más de 10 mil comunidades que necesitan de un lugar en donde disponer de sus residuos; son entre siete y ocho mil tiraderos de desechos a cielo abierto.

Mencionó que los municipios son constitucionalmente obligados a la recolección, traslado, acopio, manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos pero no lo están haciendo y cuando llega la Procuraduría de Medio Ambiente a hacerles una advertencia y es advertencia es una multa y no hacen caso, no cumplen las medidas ni las indicaciones que se les dan y esa es la causa de las clausuras que se han hecho porque no se puede poner en riesgo al medio ambiente ni a la salud de los pobladores.

En el caso de la contaminación a los ríos Papaloapan y Tonto por empresas e industrias asentadas en la región y en especial en Tuxtepec, asentó que las descargas a los afluentes son de competencia federal y compete a CONAGUA sancionar y verificar si tienen concesión o no, “no escurrimos el bulto yo lo digo, si hay denuncia yo vengo, hago mi visita ocular y turno y en el caso de que se cuadre un delito federal imponemos la denuncia ante la Fiscalía General de la República para que puedan castigar al delincuente, pero si se debe entender que es la federación quien debe actuar en primera instancia”.

Nos interesa que haya ríos sanos porque después de la lucha que se enfrenta hoy después de la hambruna es la sequía, concluyó.

