Buscará Fundación Down que menores con Síndrome de Down o Autismo reciban educación

-En la mayoría de los casos se debe a la desinformación de padres y familiares

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora de la Fundación Down en el municipio de Tuxtepec, Rubicela Rosado, puntualizó que no descartan emprender acciones para que todos los menores que tienen Síndrome de Down o Autismo, reciban algún tipo de educación y no los tengan en sus hogares.

Señaló que a pesar de que los menores reciben apoyos por parte del Gobierno Federal, el dinero que reciban no lo utilizan en la educación, por lo que llamó a los padres de familia a que se informen y lleven a sus hijos a algún centro especializado para que reciban los conocimientos necesarios.

Hizo saber que en este momento solo cuentan con 17 estudiantes, sin embargo, la meta que tienen es que este número crezca y que no solo acudan menores del centro de la ciudad sino también de las colonias, comunidades o bien de otros municipios de la Cuenca, ya que aseguró, que son muchos los menores que no reciben educación.

Aseguró que reciben apoyo del Gobierno Municipal para el pago de maestros, aún tienen carencias en la fundación, principalmente en el inmueble que presenta problemas de filtraciones en el techo y cuarteaduras en las paredes, por lo que seguirán gestionando y buscando ayuda para mejorar las condiciones de las instalaciones de la fundación.

