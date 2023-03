A casi tres años de la masacre, familiares piden a AMLO justicia para Huazantlán del Rio

Mario Romero/Claudia Ortega

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En el marco de la visita del presidente de México Andrés Manuel López Obrador al estado de Oaxaca y a dos años y nueve meses de la masacre de 15 indígenas ikoots en Huazantlán del Río, municipio San Mateo del Mar, familiares de las victimas continúan pidiendo justicia.

“Qué vea que, a dos años y nueve meses, no se han detenido a los principales culpables de la masacre. En el mes de enero, dejaron en libertad a uno de los autores intelectuales y materiales que estuvo presente en el homicidio de Huazantlán” dijeron.

Nuevamente en las instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGEO) en San Antonio de la Cal, los familiares se manifestaron para denunciar que el proceso avanza de manera muy lenta, además señalaron que las autoridades han sido omisas en sus demandas.

Por lo que pidieron al mandatario estatal que volteara a ver a los pueblos originarios, que piden justicia ante los hechos violentos de los que han sido víctimas en los últimos años.

Una de sus exigencias, es que los responsables materiales e intelectuales de esta masacre sean encarcelados.

Señalaron a Camerino Dávalo, como uno de los principales instigadores de los hechos y que aún continúa en libertad.

“Los responsables de la masacre no han sido llevados ante la justicia, las victimas y sus familias están siendo revictimizadas por un sistema judicial que no es garante, sobre un hecho que no fue aislado, se enmarca en un contexto de violencia y opresión hacía los pueblos originaros” enfatizaron.

Así también denunciaron que a dos meses de la llegada del nuevo Fiscal General de Oaxaca, no ven un avance concreto en la persecución de justicia.

