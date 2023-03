Con carencia de papelería oficial, toma José Manuel García Marín la Primera Oficialía del Registro Civil en Tuxtepec

–Reanudan labores y sigue el faltante de hojas valoradas.

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- En medio de una serie de carencias como son papelería oficial, José Manuel García Marín tomó las riendas de la Primera Oficialía del Registro Civil de Tuxtepec, reanudándose el servicio en esta dependencia que permanecía cerrada desde hace casi una semana.

El nuevo responsable de la Primera Oficialía del Registro Civil de Tuxtepec, señaló que el servicio ya está regularizado, aunque no cuentan con las hojas valoradas ni con material de oficina, por lo que ya realizó las gestiones pertinentes para que en unos días más se les dote de lo necesario para realizar el trabajo que tienen encomendado en esta oficina.

Dijo que debido a que el servicio fue suspendido en días pasados y no se contaba con la papelería, por el momento se le está dando prioridad al rezago que tenían, pero que eso no es causal para que no se de atención a la población que acude a esta Oficialía a realizar algún trámite.

El ahora titular de la Primera Oficialía, es abogado de profesión y ha laborado para que se dé seguimiento, aclaren y se haga justicia en los casos de los feminicidios ocurridos en el año 2020.

