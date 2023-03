Pobreza de criterio del Gobierno del Estado en caso de imagen de la Guelaguetza: Diego Huerta

-El fotógrafo dijo que no tiene problemas con Luis Fernando Ramírez, autor de la obra ganadora

-Hizo una transmisión luego de recibir varios mensajes con relación a la polémica sobre la obra ganadora como imagen oficial de la Guelaguetza 2023

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- En una transmisión que hizo desde su cuenta de facebook, el fotógrafo Diego Huerta, precisó que no tiene ningún problema con Luis Fernando Ramírez y que tampoco ha interpuesto alguna denuncia por plagio, al contrario, respaldó el trabajo del artista cuyo trabajo había sido elegido como la imagen oficial para la Guelaguetza 2023.

Agregó que no tiene la intención de poner ninguna demanda, ya que la discusión que se originó en las redes sociales no es un tema que a él le interese, incluso mencionó que el Gobierno del Estado demostró una total falta de criterio, al decidir cambiar la imagen oficial ya que están cayendo en suspicacias y dejarse llevar por la opinión pública sin sentido.

Además comentó que el Gobierno del Estado al tomar esta decisión, exhibe al artista como si en verdad hubiera robado algo, fue contundente al decir que hay muchos políticos que son peores que los artistas y que a ellos no les hacen nada, motivo por el cual reiteró su postura no tener ningún problema con Luis Fernando Ramírez y que no interpondrá ninguna denuncia.

Y es que la obra que resultó ganadora como la imagen oficial de la Guelaguetza 2023, fue presentada durante la conferencia matutino que ofreció el Gobernador de Oaxaca Salomón Jara, ahí mismo se le dio el premio de 50 mil pesos a Luis Fernando Ramírez, creador de la obra “Bordados de Tradición e Identidad”.

Todo surdió tras darse a conocer la imagen provocó opiniones encontradas sobre todo en redes sociales, ya que señalan que no muestra toda la cultura del estado, pero además, la Tuxtepecana que aparece en redes sociales como Samm Diego, expresó que podría ser la inspiración de esta fotografía, en sus redes sociales escribió “Muchos llegaron a la misma conclusión de una posible base de una para la otra, por la pose, la mirada, los dedos, el cruce de las piernas, tono del huipil, etc.

Tras la polémica desatada en redes sociales, al Gobierno del Estado no le quedó de otra que seleccionar otra imagen, situación que también ha generado comentarios y opiniones encontradas, ya que de acuerdo a la convocatoria emitida, el fallo del jurado calificador será inapelable, situación que se contrapone a la decisión tomada por las autoridades.

