Hombres que trabajan en bares también deben contar con su tarjeta de control sanitario

-Es obligatorio acudan a revisión al área de Control Sanitario del Ayuntamiento de Tuxtepec

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Encargado del área de Control Sanitario Serafín Arreortua Medina, dijo que no solo las mujeres deben de acudir a sus revisiones, sino también los hombres que trabajan en bares, cantinas u otros establecimientos que expenden bebidas embriagantes o ofrecen servicios sexuales.

Comentó que el consultorio a su cargo registran entre 140 a 160 mujeres que acuden a sus revisiones por mes, y solo contabilizan entre cuatro y cinco hombres. Afirmó que es importante que todos los varones que trabajan en este tipo de establecimientos acudan a sus revisiones.

El médico municipal llamó a los responsables y dueños de los bares y cantinas a enviar a sus trabajadoras y trabajadores a sus revisiones además a no permitirles que laboren si no cuentan con su tarjeta de control. Pidió a los propietarios acercarse al área para que salgan de dudas y conozcan quienes sí y quienes no deben de acudir a sus revisiones.

Externó que estos números de revisiones que realizan a mujeres y hombres es bajo y es una de las consecuencias de que no cuentan con supervisores que acudan a los antros a supervisar que todos los establecimientos para detectar quienes están laborando sin su tarjeta de control médico y que esta esté actualizada.

