Acusa Salomón Jara a Diputado Irán Santiago de estar detrás de movilización de normalistas

-Dijo que acudirá a la Dirigencia Nacional de Morena para exponer el caso

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, acusó al Diputado Federal por Morena Irán Santiago Manuel, de estar detrás de la movilización de los normalistas, sobre todo cuando cometen actos vandálicos como la quema de llantas y destrozos que causaron la tarde del domingo al Palacio de Gobierno.

En la conferencia que ofreció este lunes, el mandatario oaxaqueño dijo que acudirá a la Dirigencia Nacional del partido para informar de cómo el legislador está detrás del movimiento de los normalistas, aún cuando no hay razones para que continúen con su plantón, ya que existen alrededor de mil 600 plazas para los egresados.

Acusó que hasta el momento el Diputado morenista no le ha dicho “qué es lo que quiere”, además refirió que en su gobierno no habrá acuerdos en los “oscurito” o por “debajo de la mesa” como se hacía en otras administraciones, asimismo indicó que no caerán en provocaciones, ya que estos problemas se pueden resolver por medio del diálogo.

Jara Cruz hizo un llamado a los normalistas para que se conduzcan en un marco de respeto a la sociedad y al gobierno, y es que durante la quema de llantas y daños al Palacio de gobierno, una persona fue agredida por los manifestantes.

Cabe mencionar que los normalistas mantienen un plantón en la calle de Armenta y López, como su jornada de protesta, para exigir la contratación de alrededor de 800 egresados, además de estar en contra de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

