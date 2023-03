No es justo que unas pinten y otras limpiemos, reclama trabajadora de intendencia

-Pidió al Gobernador Salomón Jara que vaya con ellas a limpiar las pintar y reparar los destrozos que hicieron las feministas durante la marcha del 8M

Mario Romero/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Luego de los destrozos y pintas que realizaron feministas durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer, viene el recuento de los daños y la limpieza de las paredes grafiteadas, todo esto lo hacen las personas afectadas, no las autoridades y mucho menos las responsables.

Una empleada de uno de los negocios que fueron pintarrajeados, lanzó un mensaje al Gobierno del Estado, para que trabajen para un futuro mejor, al Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, le dijeron que se sentara un día a limpiar las pintas que hicieron las feministas en las paredes, que agarrara una escoba y barriera los cristales que rompieron.

En total fueron 58 edificios siniestrados durante la marcha, en ese sentido el Secretario de Gobierno Jesús Romero, dijo que a pesar de que la instrucción del Gobernador fue la de no confrontarse con las mujeres, no están de acuerdo con los actos vandálicos que realizaron, sin embargo aclaró que esto no se compara con la violencia que han sufrido durante años.

Una de las dependencias que más daños registró fue la Secretaría de Turismo, por ello su titular Saymi Pineda, mencionó que se destruyó el módulo de prestación de servicios, 21 sillas secretariales, despegaron el piso de la zona de atención a turistas, 4 macetones quebrados, quemaron varios documentos impresos.

Sin embargo hay que mencionar que durante la transmisión realizada por nuestro reportero Mario Romero, al cuestionar a funcionarias de la SECTUR sobre el estado de los trabajadores, dijeron que todo estaba en orden, a pesar que las imágenes decían todo lo contrario.

Y es que durante la marcha que realizaron colectivos feministas la tarde del 8 de marzo, causaron destrozos en sucursales bancarias, realizaron pintas en paredes de establecimientos comerciales, iglesias, tiendas de conveniencia, incluso quitaron las vallas que se habían puesto alrededor del Palacio de Gobierno y quemaron algunas puertas.

