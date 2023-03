Llaman a tomar precauciones para evitar golpes de calor en Tuxtepec

-Es necesario mantenerse hidratado y no estar por periodos largos expuesto al sol

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- La Subdirectora de Salud de Tuxtepec, Olga Margarita Maldonado Hernández llamó a la población a tomar las medidas necesarias para evitar golpes de calor ante las altas temperaturas que se perciben en la región.

Señaló que la insolación o los golpes de calor es cuando el cuerpo presenta temperaturas de los 40 grados por estar expuesto al sol por un largo periodo, y para distinguirlo y ver cómo prevenirlo cuando esto ocurre se clasifica en 3 etapas para detectar de menor a mayor los síntomas.

La primera etapa o el primer nivel es cuando la persona empieza con síntomas cómo sed intensa, sudoración excesiva, así como resequedad en la boca, piel roja, calor sofocante, y con estos síntomas se puede prevenir que pase al segundo nivel.

En la etapa dos es dolor de estómago, incluso náuseas, así como debilidad muscular, calambre, pulso rápido, latidos acelerados; en la tercera etapa que es considerada grave son náuseas, desesperación, agitación, vómitos, sofocaciones, así como convulsiones.

Para esto, recomendó no estar expuesto por mucho tiempo al sol, si no descansar por periodos, beber agua constantemente y no esperar a tener red, usar ropa de manga larga y de algodón, usar protector solar.

Es necesario que las personas tomen en cuenta estas recomendaciones, ya que en el municipio de Tuxtepec, las temperaturas superan los 30 grados, y han llegado hasta los 40 grados, y es posible que en abril y mayo las temperaturas sean más elevadas.

