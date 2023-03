Protestan en clínica del ISSSTE de Tuxtepec; exigen insumos, material, más personal y ampliación

-Piden a los gobiernos estatal y federal solventar las carencias para poder dar un buen servicio a los más de 90 mil derechohabientes que se atienden en este hospital

Dora Timoteo

Tuxtepec, Oaxaca.- El Delegado Sindical del ISSSTE en el municipio de Tuxtepec Irvin Ricardo denunció ante los medios de comunicación, la falta de insumos, medicamentos, personal e infraestructura, por lo que exigen que les doten de los necesario para trabajar.

Señaló que las condiciones generales son malas, debido a que las autoridades responsables no les dan lo necesario para trabajar; en lo que respecta a los medicamentos no tienen fentanilo que utilizan los anestesiólogos, por lo que al no contar con este medicamento no hay cirugías y tienen que hacer traslados.

Sin embargo para realizar los traslados o no cuentan con la ambulancia, o con la gasolina, por lo que reiteró que solo trabajan con lo que tienen, en urgencias faltan camas, electrocardiogramas, además de que en otras áreas se carece de equipo como en los laboratorios. En lo que respecta al personal hace falta un internista de base en el turno matutino, en el vespertino hace falta un ginecólogo.

Por lo tanto pidió a las autoridades responsables a que atiendan la petición que hacen como son dar mejor atención a los más de 90 mil derechohabientes no solo en Tuxtepec sino de todos los municipios de la Cuenca de esta región de Oaxaca y parte del estado de Veracruz.

Además, externó la falta de una ampliación a la clínica que existe, ya que la unidad con la que cuentan, que es de 10 camas, es insuficiente para todos los servicios que brinda.

