Sigue en pie la construcción del nuevo hospital para Tuxtepec: Salomón Jara

-Será de tercer nivel, señaló el mandatario estatal; del Centro de Salud de San Bartolo dijo que aún no se pone a funcionar porque le falta el equipo y más personal, afirma que trabajará en el caso.

Sergio Vázquez Herrera

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz dijo en su conferencia de los lunes, que ya están trabajando con el INSABI para la construcción de un nuevo hospital en Tuxtepec, un hospital de Tercer Nivel, por lo que viajará a Querétaro para tomar el modelo del hospital que existe en esa ciudad para que de inmediato junto con el INSABI se eche a andar, un hospital que tanto se necesita para los habitantes de la región de la Cuenca del Papaloapan y una gran necesidad para Oaxaca.

Este nuevo hospital para Tuxtepec se viene proyectando desde hace varias administraciones estatales y municipales, pero fue el año pasado cuando en una inversión bipartita de 20 millones de pesos entre el Gobierno del Estado y el Gobierno Municipal, realizaron la compra del terreno para su construcción, mismo que se ubica en el predio San Rosendo. Este hospital requerirá de una inversión de más de 100 millones de pesos.

De acuerdo al proyecto presentado en esa ocasión, este hospital está planeado para 120 camas, el doble de la capacidad actual que es de 60 camas, de acuerdo a lo que dijo en esa ocasión el director del INSABI, quien refirió que no se puede fijar un monto mientras no se tenga concretado el proyecto, mismo que debe cumplir con todo lo necesario para garantizar un buen servicio.

Sobre el Centro de Salud de San Bartolo que aún no funciona, el Gobernador del Estado señaló que van a revisar el caso, porque el Instituto Mexicano del Seguro Social está con toda la disposición de ayudar al Gobierno del Estado para que vea toda la infraestructura, se rehabiliten los hospitales que estuvieron dañados, se quedaron a mitad de su construcción o los que estuvieron un porcentaje de su edificación, por lo que iba a tomar nota del caso para trabajar en él.

Cabe mencionar que la construcción del Centro de Salud de San Bartolo lo comenzaron a construir el 21 de febrero del 2021, día en que el ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa, colocó la primera piedra que beneficiaría a 17,000 habitantes del ejido de San Bartolo, como a los vecinos de otras comunidades cercanas y se le asignaron más de 14 millones de pesos para su edificación, sin embargo meses después se paró la obra y fue luego de protestas y manifestaciones y gestiones que se reanudó en el 2022 y la entregó el mismo ex mandatario estatal en noviembre del 2022, sin embargó no cuenta con equipo ni médicos asignados, los que ya estaban por el momento están atendiendo en Tuxtepec en un local rentado en la calle Roberto Colorado y al entrar en funcionamiento este Centro Salud serán insuficientes.

De acuerdo al Agente de San Bartolo Paulino Soto, se requieren de más de tres millones de pesos para equiparlo y esperaba que esto se diera en el primer trimestre de este año con el nuevo Gobernador Salomón Jara, sin embargo hasta el momento no ha sido posible.

