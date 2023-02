Exigen salida del Presidente del Comité de Padres de Familia del CONALEP Tuxtepec

-Desde hace siete años tiene el cargo y no lo quiere dejar; también es docente de la institución y no se presenta a todas las horas de clase asignadas por tener otro trabajo.

-No le salen las cuentas en el corte de caja le faltan más de 100 mil pesos y no sabe explicarles en que se gastaron o en dónde están.

-Exigen al Director del plantel que no se involucre él ni el sindicato en el problema.

-Maestros agremiados al SITAC toman instalaciones de la escuela, sindicato al que pertenece el maestro y presidente del Comité de Padres de Familia.

Sergio Vázquez Herrera

Tuxtepec, Oaxaca.- Mientras que por un lado padres de familia exigen la renuncia del Presidente de su Comité, maestros agremiados al Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos del CONALEP (SITAC) tomaron las instalaciones del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica Núm. 157 (CONALEP) “Dr. Víctor Bravo Ahuja” Tuxtepec.

En cuanto a la protesta de los padres de familia, éstos señalaron que están solicitando la renuncia de Iván Cruz Rojas el Presidente del Comité que los representa, dado que ya con el apoyo de un grupo de profesores que imparten clases en este plantel se han mantenido en el cargo durante siete años, además de que al hacer el corte de caja en una de las dos reuniones que han tenido no les salen las cuentas del dinero que recaudaron por la cooperación que dan al inicio del ciclo escolar.

Detallaron que este ciclo escolar se inscribieron 900 estudiantes, cada padre de familia aportó 300 pesos por alumno lo que debe hacer un total de 270 mil pesos recaudados, sin embargo en la primera reunión en la que dio el corte les dijo que solo había juntado 142 mil pesos ya que 300 padres de familia no habían hecho su aportación económica, pero que en caja solo tenían 302 pesos, señalaron que por una parte el corte de caja no coincide y por el otro no les supo informar en que se gastó el recurso, y al exigirle cuentas claras, el Comité optó porque se citara a otra reunión para aclararles las dudas.

Fue el pasado sábado cuando se llevó a cabo la segunda reunión en las instalaciones del CONALEP y fue el mismo corte el que les dieron a conocer y una vez más no supieron explicar dónde quedó el resto del recurso y volvieron a poner como excusa que no único que 500 padres de familia no habían pagado su “cooperación voluntaria”; al Presidente del Comité de Iván Cruz Rojas se le solicitó que renunciara, y se nombrara un nuevo comité, a la que se negó argumentando que no había cuórum pero ello, sin embargo al empezar la reunión ellos mismos manifestaron que sí lo había para llevar a cabo la reunión.

Señalaron que un grupo maestros de este mismo centro educativo que también tienen hijos estudiando en apoyo a Iván Cruz, argumentaron que, ¿por qué no pidieron su salida al inicio del ciclo escolar? y que en estos momentos ya no se puede llevar a cabo.

Este lunes, una comitiva de padres de familia se presentó en la dirección de plantel para entablar un dialogo con el director y exigirle que no se involucre en el problema ya que es de los padres de familia, ni tampoco se meta el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos del CONALEP (SITAC) que es al que pertenece el profesor y Presidente del Comité de Padres de Familia.

También acusaron a Iván de Jesús Cruz Rojas que por tener otro trabajo en una dependencia pública no se presenta a cubrir las horas de clases que tiene asignadas en esta escuela.

Cuando los padres de familia se presentaron a dialogar con el director del plantel, maestros del SITAC tomaron las instalaciones y mencionaron estar inconformes porque está de vuelta en este CONALEP Marco Antonio Cruz Arriaga, quien en anteriores ocasiones ha golpeado fuertemente al el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos violentando sus derechos laborales y no tiene la intención de entablar un dialogo con la delegación. “No tiene derecho de prórroga”, señalaron los maestros del SITAC.

