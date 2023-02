No se encubrirá a ningún funcionario involucrado en accidente de Av. Universidad: Salomón Jara

-Esto luego del accidente en el que presuntamente está involucrado el titular del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación

Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- El Gobernador de Oaxaca Salomón Jara Cruz, fue tajante al afirmar que no se va a encubrir a ningún funcionario de su gobierno que esté involucrado en el accidente ocurrido en Avenida Universidad, ya que este fue un compromiso que hizo desde el primer día de su mandato.

En su cuenta oficial de twitter, el mandatario oaxaqueño así lo indicó: “Lo dije desde el inicio: nuestras y nuestros funcionarios debemos ser ejemplares. Quien no lo sea, no tiene cabida en este proyecto. Por eso, no encubriremos a nadie involucrado en el accidente de Av. Universidad. Lo reitero: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”.

Y es que la noche del sábado se registró un accidente vial sobre Avenida Universidad, en dónde un conductor trató de cruzar un camellón, provocando que su automóvil se volcara, de acuerdo a los primeros reportes, el conductor fue identificado como Gabriel Bolán Chiñas, quien es titular del Consejo Oaxaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (COCITEL).

Fue por esta razón que el Gobernador publicó en su cuenta de twitter que en su gobierno no se va a proteger a nadie que incurra en algún incidente, pues afirmó que desde el principio de su administración dijo que los y las funcionarias deben ser ejemplares y quien no lo sea no tiene cabida en su equipo de trabajo ni en su proyecto.

Cabe mencionar que el accidente provocó daños en al menos 3 vehículos más, además que en algunos videos que circulan en redes sociales, se aprecia como esta persona se baja del vehículo y empieza a discutir con alguien más, incluso se aprecia que hubo jaloneos entre ambos, hay quienes refieren que el responsable fue detenido cuando trataba de escapar.

