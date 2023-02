Amagan padres de familia del CECyTe plantel 02 con movilizaciones

-Manifestaron estar en contra del cambio de director y coordinador, el nombramiento fue por “dedazo” dijeron

José Luis Jerónimo/Jorge Acevedo

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Este martes un grupo de padres de familia del plantel 02 del CECyTE de Cuicatlán, acudieron a la capital del estado, para exigir la re contratación de Cándido Galindo Dorantes, quien fue despedido en días pasados y que ocupaba el puesto de director del plantel.

Dijeron que en su lugar nombraron a Abisaí García López, a quien consideran como una persona que no cuenta con el perfil para estar al frente de la institución, ya que anteriormente se dedicaba a otras actividades que nada tienen que ver con la educación media superior, situación que provocó la molestia de alumnos y padres de familia.

Asimismo dijeron que su presencia no es para negociar el regreso del ex director del plantel, sino el que lo restituyan en su cargo, pues de lo contrario amagaron con realizar una serie de movilizaciones, ya que no están de acuerdo con el cambio, mismo que pudo haber sido para cumplir favores políticos, lo cual afecta a la educación.

Es de mencionar que este grupo de padres de familia estuvo respaldado por la Presidenta Municipal de Cuicatlán Maricel Mariscal, quien reafirmó que en caso de que los padres de familia se movilicen, será porque la Dirección General del CECyTE no cumplió la petición de este grupo que acudió a la capital oaxaqueña.

La molestia de esto, es que las autoridades del CECyTE no dieron aviso a los padres de familia del cambio de director ni del coordinador, por lo que acordaron pedir la restitución de ambos, ya que García López no tiene la capacidad para dirigir una institución educativa.

